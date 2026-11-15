Skenario gila: Kemenangan dramatis Kroasia di UEFA Nations League

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Timnas Kroasia meraih kemenangan dramatis atas Republik Ceko dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion "Opus Arena", dalam rangkaian pertandingan pekan keenam UEFA Nations League, setelah menit-menit terakhir menyaksikan perubahan dramatis dalam skor, melalui dua gol beruntun yang mengembalikan ketegangan ke laga sebelum tim tamu memastikan kemenangan untuk keunggulan mereka.

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Timnas Kroasia berhasil mempertahankan keunggulan yang mereka raih sejak dini, meski tuan rumah berupaya untuk bangkit, sebelum keadaan menjadi rumit di menit-menit akhir ketika Republik Ceko menyamakan kedudukan. Namun, balasan Kroasia datang dengan cepat, ketika Mayer mencuri gol kemenangan hanya dua menit berselang, dan memberikan tiga poin berharga bagi timnas negaranya.

Timnas Kroasia tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan eksistensinya dalam pertandingan, karena mereka mengejutkan tuan rumah dengan gol cepat setelah hanya dua menit berjalan, yang dicetak oleh Ivan Perisic, yang memanfaatkan serangan balik terorganisir dan menuntaskannya dengan tembakan langsung ke dalam gawang.

Gol itu tercipta setelah umpan istimewa dari Pjaca kepada Perisic, yang menemukan dirinya berada di ruang kosong di sisi kanan, lalu melepaskan tembakan sukses yang tak mampu diantisipasi oleh kiper, menandai keunggulan dini Kroasia.

Gol tersebut memberikan keunggulan moral dan taktis bagi timnas Kroasia, karena mereka memaksakan tempo permainan, mengandalkan pressing tinggi untuk merebut bola dengan cepat, serta bergerak secara fleksibel di lini tengah untuk mencari ruang baru guna menggandakan skor.

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Di sisi lain, timnas Republik Ceko tampak terpengaruh oleh gol cepat tersebut, dan membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam atmosfer pertandingan, sebelum secara bertahap mulai mencari jalan untuk bangkit, memanfaatkan pergerakan di sisi sayap dan umpan-umpan silang.

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Tuan rumah berusaha mengancam gawang Livakovic, namun upaya mereka kurang akurat, sementara Perisic terus merepotkan pertahanan Republik Ceko dengan pergerakannya di sayap, tanpa mampu menambah gol kedua.

Kroasia nyaris memperbesar keunggulan dalam beberapa kesempatan, yang paling menonjol adalah upaya Gvardiol dari jarak dekat setelah sepak pojok, ketika ia mencoba mengarahkan bola dengan tumitnya ke gawang, namun kiper berhasil menepisnya, sebelum peluang lain terbuang dari upaya menyambut bola muntah.

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Para pemain Kroasia juga menuntut penalti setelah Perisic terjatuh di dalam kotak penalti akibat benturan dengan salah satu bek, namun wasit tidak memberikan apa pun, sehingga keunggulan Kroasia tetap bertahan dengan satu gol tanpa balas hingga akhir babak pertama.

Republik Ceko bangkit, Mayer membalas dengan cepat

Memasuki babak kedua, timnas Republik Ceko berusaha meningkatkan ritme permainan mereka dan menekan pertahanan Kroasia dengan lebih kuat, memanfaatkan pergerakan Hlozek dan Hubi, namun sentuhan akhir tetap menjadi kendala utama dalam upaya-upaya serangan mereka.

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Di sisi lain, timnas Kroasia tidak melepaskan ambisi menyerangnya, dan terus mencari gol kedua melalui serangan balik dan pergerakan dari sisi sayap, serta nyaris menggandakan skor dalam beberapa kesempatan.

Matanovic menonjol dalam salah satu upaya setelah menerima bola di sisi kiri, lalu bergerak menuju kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar ke arah tiang dekat, namun kiper Republik Ceko tampil cemerlang dengan menepisnya.

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Kovacic juga mencoba mengancam gawang dengan tembakan dari batas kotak penalti, namun bola itu dengan mudah mencapai kiper, sementara Matanovic membuang peluang lain dari jarak dekat setelah pertahanan turun tangan menghalau bola sebelum mencapai gawang.

Seiring pertandingan mendekati akhir, timnas Republik Ceko meningkatkan upayanya untuk mencari gol penyama kedudukan, dan akhirnya berhasil menembus gawang Livakovic pada menit ke-84.

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Gol itu tercipta melalui Hlozek, yang melepaskan tembakan yang awalnya dihalau oleh pertahanan, sebelum ia merebut kembali bola muntah, menyiapkannya untuk dirinya sendiri dengan kaki kiri, lalu melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok jauh, membuat tribun meledak merayakan gol penyama kedudukan.

Namun, kegembiraan tuan rumah tidak berlangsung lama, karena timnas Kroasia memberikan balasan yang menyakitkan hanya dua menit berselang, ketika Mayer berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-86.

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Mayer memanfaatkan ruang yang tersedia di dalam kotak penalti, menerima bola dalam posisi yang tepat untuk menembak, sebelum mengarahkannya dengan akurat ke arah tiang jauh, mengembalikan keunggulan Kroasia dan mengejutkan tuan rumah di waktu yang mematikan.

Timnas Republik Ceko kembali berusaha bangkit selama menit-menit tersisa, namun timnas Kroasia berhasil mempertahankan keunggulannya, hingga wasit meniup peluit panjang menandai kemenangan tim tamu dengan skor 2-1, dalam laga yang ditentukan oleh detail-detail kecil dan efektivitas di depan gawang.

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Situasi grup setelah laga

Dengan kemenangan ini, timnas Kroasia menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin, mengakhiri perjalanan di grup pada peringkat ketiga, sementara timnas Republik Ceko tetap tanpa poin di dasar klasemen, sehingga turun ke level kedua.

Di sisi lain, timnas Inggris dan Spanyol memastikan lolos ke babak perempat final, setelah timnas Inggris memuncaki grup dengan 15 poin, unggul selisih gol atas Spanyol, yang menyelesaikan fase tersebut dengan poin yang sama.

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Kroasia keluar dari laga ini dengan kemenangan moral yang penting, setelah menunjukkan kemampuan mereka mengatasi momen-momen sulit, sementara timnas Republik Ceko menerima pukulan telak dengan kekalahan dalam laga yang nyaris mereka akhiri dengan poin hasil imbang, sebelum Mayer merusak perayaan mereka dengan gol yang mematikan.