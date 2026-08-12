Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FC Porto v FC Barcelona: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skenario Barcelona? Destinasi mengejutkan membuka pintu bagi kembalinya Xavi

Transfers
X. Hernandez
Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
LaLiga
Spanyol
Belanda
Jerman

Setelah dua tahun penantian, apakah sudah tiba saatnya legenda Blaugrana kembali?

Xavi masih mencari destinasi baru sejak meninggalkan Barcelona, setelah lebih memilih menanti proyek besar yang bisa menjadi jalan untuk kembali membuktikan diri di bangku kepelatihan.

Dalam konteks ini, legenda Barcelona sekaligus mantan pelatih klub Catalan tersebut masuk dalam daftar kandidat untuk mengisi posisi direktur teknik baru timnas Belanda.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar De Telegraaf asal Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk menggantikan Ronald Koeman, tetapi persaingan mulai mengerucut antara dua pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez dan Xavi Hernandez, setelah nama terakhir masuk ke dalam bursa kandidat dengan kuat.

Surat kabar tersebut menegaskan: "Federasi Belanda telah melakukan pembicaraan dengan Xavi, yang berusia 46 tahun, terkait kemungkinan menangani timnas, tanpa adanya kejelasan hingga saat ini apakah ia akan mendapatkan posisi tersebut, di tengah perkiraan bahwa identitas pelatih baru akan segera diputuskan."

Sebelumnya, sejumlah nama sempat masuk dalam perhitungan Federasi Belanda, di antaranya Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola, dan Michael Reiziger, sebelum akhirnya persaingan lebih terfokus pada Martinez dan Xavi.

UEFA Nations League A
Netherlands crest
Netherlands
NED
Germany crest
Germany
GER

Pencalonan Xavi membawa dimensi khusus, mengingat hubungannya di masa lalu dengan sepak bola Belanda; ia pernah bermain di Barcelona bersama sejumlah pemain Belanda.

Xavi juga pernah memegang kendali klub Catalan tersebut sebagai pengganti Koeman pada November 2021, sebuah skenario yang bisa saja terulang di timnas Belanda apabila pilihan jatuh kepadanya.

Xavi memulai kariernya bersama Barcelona sebagai pemain di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, dan juga meraih gelar Liga Champions Eropa bersama klub tersebut di era Frank Rijkaard.

Baca juga: Musim baru dimulai, kejutan di Al Nassr terkait Ronaldo

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google