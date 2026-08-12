Xavi masih mencari destinasi baru sejak meninggalkan Barcelona, setelah lebih memilih menanti proyek besar yang bisa menjadi jalan untuk kembali membuktikan diri di bangku kepelatihan.

Dalam konteks ini, legenda Barcelona sekaligus mantan pelatih klub Catalan tersebut masuk dalam daftar kandidat untuk mengisi posisi direktur teknik baru timnas Belanda.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar De Telegraaf asal Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk menggantikan Ronald Koeman, tetapi persaingan mulai mengerucut antara dua pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez dan Xavi Hernandez, setelah nama terakhir masuk ke dalam bursa kandidat dengan kuat.

Surat kabar tersebut menegaskan: "Federasi Belanda telah melakukan pembicaraan dengan Xavi, yang berusia 46 tahun, terkait kemungkinan menangani timnas, tanpa adanya kejelasan hingga saat ini apakah ia akan mendapatkan posisi tersebut, di tengah perkiraan bahwa identitas pelatih baru akan segera diputuskan."

Sebelumnya, sejumlah nama sempat masuk dalam perhitungan Federasi Belanda, di antaranya Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola, dan Michael Reiziger, sebelum akhirnya persaingan lebih terfokus pada Martinez dan Xavi.

Pencalonan Xavi membawa dimensi khusus, mengingat hubungannya di masa lalu dengan sepak bola Belanda; ia pernah bermain di Barcelona bersama sejumlah pemain Belanda.

Xavi juga pernah memegang kendali klub Catalan tersebut sebagai pengganti Koeman pada November 2021, sebuah skenario yang bisa saja terulang di timnas Belanda apabila pilihan jatuh kepadanya.

Xavi memulai kariernya bersama Barcelona sebagai pemain di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, dan juga meraih gelar Liga Champions Eropa bersama klub tersebut di era Frank Rijkaard.