Skandal Mengguncang Turki: Pemimpin Ultras Galatasaray Ditangkap

Dalam perkembangan mengejutkan yang mengguncang dunia olahraga Turki, otoritas Turki menangkap Sabahattin Sirin, yang bernama asli Muzaffer Sirin, pemimpin historis kelompok suporter "UltrAslan", basis pendukung terbesar klub Galatasaray, dalam kerangka penyelidikan luas yang dilakukan oleh Kejaksaan Umum di Istanbul.

Sirin menghadapi serangkaian tuduhan berat yang mencakup "penipuan terorganisir dalam penjualan tiket pertandingan di pasar gelap", "kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika", dan "penyebaran informasi menyesatkan", di samping menyebabkan kerusuhan di dalam stadion olahraga.

Penggeledahan 8 jam mengungkap harta karun

Media Turki mengungkap, pada hari Senin, rincian penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap rumah Sirin dan berlangsung selama delapan setengah jam, di mana ditemukan kekayaan besar di dalam rumah tersebut.

Menurut yang dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC", aparat menyita lebih dari 1,3 juta dolar Amerika dalam bentuk tunai, dan 840 ribu euro (setara dengan 970 ribu dolar), di samping sejumlah emas dan perhiasan serta uang dalam berbagai mata uang, sepucuk pistol, amunisi, dan empat rompi antipeluru.

Penangkapan Sirin, kemarin Minggu, terjadi hanya satu hari setelah ia memicu kontroversi dengan sebuah unggahan provokatif di platform "X", yang di dalamnya ia menuduh Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek sebagai bagian dari "kelompok di dalam negara yang ingin menobatkan Fenerbahce sebagai juara musim ini" dengan mengorbankan Galatasaray, pemegang gelar Liga Super Turki.

Hingga kini belum ada komentar resmi dari Menteri Kehakiman maupun dari klub Fenerbahce, rival tradisional Galatasaray, atas tuduhan tersebut.