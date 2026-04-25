Skandal melanda Italia: ketua wasit dituduh melakukan kecurangan terkait pertandingan Inter





Media Italia melaporkan pada Sabtu bahwa manajer urusan wasit, Gianluca Rocchi, sedang diselidiki oleh jaksa penuntut umum di Milan atas dugaan 'keterlibatan dalam kecurangan olahraga' pada musim 2023/24 dan 2024/25. Rocchi, yang antara lain bertanggung jawab atas penunjukan wasit di Serie A dan B, diduga telah mencoba memberikan keuntungan khusus kepada Inter.

Pertandingan-pertandingan yang menjadi objek penyelidikan jaksa penuntut umum Maurizio Ascione adalah Bologna - Inter pada 20 April 2025, semifinal Coppa Italia (Inter - AC Milan) pada 23 April 2025, Parma - Udinese pada 1 Maret 2025, dan Inter - Hellas Verona pada 6 Januari 2024.

Dalam kasus Udinese - Parma, Rocchi dituduh telah secara aktif campur tangan dengan VAR Daniele Paterna, yang pada awalnya tidak berencana memanggil wasit Fabio Maresca ke layar setelah dugaan handball di kotak penalti Parma.

"Lihat posisi lengan itu. Sepertinya lengan itu menempel pada tubuh," kata Paterna, yang beberapa saat kemudian menoleh ke belakang. Beberapa detik kemudian, Paterna berbalik dan berkata, "Mungkin ini penalti." Akhirnya, penalti pun diberikan kepada Udinese, yang memanfaatkan peluang tersebut melalui Florian Thauvin dan menang 1-0.

Jaksa penuntut umum yakin memiliki cukup bukti bahwa Paterna berbalik menghadap Rocchi, yang diduga beberapa kali mengetuk jendela saat para petugas di ruang VAR mendiskusikan kemungkinan penalti untuk Udinese. Video (di bagian bawah artikel ini) dari ruang VAR pada momen tersebut menjadi fokus utama dalam penyelidikan.

Sehubungan dengan pertandingan Bologna vs Inter, Rocchi dilaporkan telah mengambil tindakan ketika diketahui bahwa Daniele Doveri akan menjadi wasit dalam pertandingan tersebut. Inter, dengan alasan yang tidak jelas, tidak setuju dengan penunjukan Doveri, sehingga Rocchi memutuskan untuk tidak menugaskan Doveri, melainkan Andrea Colombo sebagai wasit pertandingan tersebut. Dengan cara itu, Inter berhasil mencegah Doveri ditugaskan pada "pertandingan-pertandingan penting" mereka.

Penunjukan Colombo, bagaimanapun, tidak selalu menguntungkan Inter. Riccardo Orsolini mencetak gol penentu 1-0 untuk Bologna. Gol tersebut bermula dari tendangan sudut, yang sebenarnya diambil terlalu jauh di lapangan. Doveri, alih-alih ditugaskan untuk pertandingan Bologna - Inter, justru ditugaskan untuk Inter - Milan di Coppa Italia guna mencegah dia memimpin final. Milan mengalahkan Inter dengan skor 0-3.

Sekitar pertandingan Inter - Hellas Verona pada Januari 2024, Rocchi juga dilaporkan telah secara aktif campur tangan dalam sistem VAR. Menjelang gol 2-1 yang dicetak oleh pemain Inter, Davide Frattesi, pada menit ke-93, rekan setimnya Alessandro Bastoni menyikut pemain Parma, Ondrej Duda, dengan siku. Wasit Michael Fabbri mengesahkan gol tersebut, namun menunggu keputusan VAR Luigi Nasca.

Nasca memeriksa apakah ada offside atau pelanggaran lain seputar gol Frattesi, namun tidak menemukan pelanggaran dan mengizinkan Fabbri menyetujui gol tersebut. Anehnya, tendangan siku Bastoni sama sekali tidak diperiksa. Menurut jaksa penuntut, Nasca sengaja mengabaikannya 'atas kesepakatan dengan pihak lain'.

Rocchi akan diperiksa pada 30 April dan sementara itu telah memutuskan untuk menangguhkan dirinya sendiri sebagai manajer urusan wasit. Tersangka mengaku tidak bersalah. "Saya yakin akan keluar dari ini tanpa cedera dan lebih kuat dari sebelumnya."