Jaringan televisi "beIN Sports" menyampaikan permintaan maaf setelah seorang jurnalis terekam melontarkan komentar tidak pantas mengenai bintang tenis Aryna Sabalenka.

Saluran tersebut tengah menyiarkan liputan final WTA kepada pemirsa di Prancis ketika para penggemar menyadari adanya komentar pada siaran langsung yang tampaknya tidak dimaksudkan untuk ditayangkan, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Selama tayangan video promosi, kamera menyorot Sabalenka, petenis putri peringkat dua dunia yang berusia 28 tahun itu, yang mengirimkan ciuman ke arah kamera.

Namun jurnalis Matthieu Soulier, yang tampaknya tidak menyadari bahwa mikrofonnya dalam keadaan menyala, terdengar melontarkan komentar tidak pantas mengenai petenis asal Belarus itu di latar belakang.

Soulier dapat didengar mengatakan selama video Sabalenka: "Lihat, lihat, lihat, dia luar biasa".

Salah seorang pemirsa mengunggah potongan video tersebut ke media sosial, menyebut komentar itu sebagai "memalukan" dan menandai badan regulator penyiaran Prancis.

Pengguna tersebut juga menandai Florent Houzot, direktur operasi penyiaran, pemrograman, dan editorial di beIN Sports France.

Eksekutif tersebut dengan cepat menanggapi dengan permintaan maaf atas nama lembaga penyiaran.

Houzot menulis: "Saya merasa menyesal dan mengecam keras pernyataan yang dilontarkan secara langsung malam ini selama siaran final WTA".

Ia menambahkan: "Komentar-komentar ini tidak mencerminkan nilai-nilai beIN SPORTS. Saya kembali menegaskan komitmen kami untuk memperlakukan seluruh atlet dan kontributor dalam program-program kami dengan penuh hormat".

Hingga kini, Soulier belum mengeluarkan komentar apa pun mengenai polemik yang berlangsung.

Situasi ini terjadi hanya satu hari setelah stasiun televisi tersebut mengumumkan kesepakatan multitahun untuk menyiarkan turnamen ATP Tour di Prancis.