Skandal di kamp pelatihan Senegal... “Pelecehan seksual” menjadi penyebab pemecatan mendadak

Abdoulaye Seydou Sou, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Senegal, mengungkap detail mengejutkan seputar pemecatan mendadak koki tim saat “Singa Teranga” berlaga di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil akibat perilaku yang dianggap sebagai “pelecehan seksual”.

Dalam pernyataan kepada media yang dilansir situs "Al-Batalah" dari Maroko, Sou mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap liputan media terkait insiden tersebut, dengan mengatakan: "Saya mengharapkan kami menerima ucapan selamat, bukan kritik. Seharusnya upaya Presiden Abdullah Faye dan upaya pribadi saya dalam melindungi kehormatan dan martabat Senegal dihargai."

Pejabat Senegal tersebut menjelaskan bahwa federasi memilih untuk tidak mengungkap seluruh detailnya secara terbuka, sambil mencatat bahwa “ada tindakan-tindakan yang sangat spesifik yang mirip dengan pelecehan seksual yang memang terjadi,” dan bertanya: “Apakah kami harus menunggu sampai polisi Amerika datang dan memborgol salah satu anggota rombongan kami?”

Sou menyoroti perbedaan budaya antara masyarakat Senegal dan Barat, sambil menjelaskan: “Kami memiliki praktik-praktik Senegal yang sangat berbeda dari budaya Barat; kami tidak memiliki peradaban yang sama. Di sini, kami mungkin bercanda dengan seorang wanita dan menepuk pundaknya dengan anggapan itu sebagai bentuk keramahan, tetapi di Amerika Serikat, situasinya sama sekali berbeda.”

Sekretaris Jenderal tersebut menegaskan bahwa keputusan pemulangan segera itu diambil setelah berkonsultasi dengan Ketua Federasi yang saat itu berada di Meksiko karena urusan terkait FIFA, serta berkoordinasi dengan pejabat pemerintah di Senegal.

Su juga menekankan bahwa “tindakan pencegahan ini diperlukan untuk menjaga ketenangan dan stabilitas kamp, serta untuk melindungi citra negara kita di kancah internasional,” sambil menegaskan bahwa intervensi cepat tersebut mencegah krisis semakin memburuk dan berubah menjadi skandal internasional yang dapat merusak reputasi tim nasional Senegal.

Ini merupakan kali pertama seorang pejabat resmi Federasi Sepak Bola Senegal mengungkapkan alasan sebenarnya di balik insiden yang memicu kontroversi luas selama turnamen dunia tersebut, di mana pada saat itu federasi hanya mengeluarkan pernyataan singkat mengenai “pemulangan salah satu anggota staf administrasi karena alasan organisasi”.