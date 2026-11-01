Penalti yang diberikan wasit Munuera Montero untuk Kylian Mbappe, saat laga Real Madrid melawan Racing Santander di Stadion "El Sardinero", memicu badai kontroversi di media Catalan, setelah menilai bahwa tim Kerajaan diuntungkan oleh keputusan wasit yang menggelikan, dalam sebuah insiden yang menyulut kemarahan para pemain tuan rumah dan para pendukungnya.

Surat kabar Catalan "Sport" menyoroti kejadian tersebut dengan judul: "Skandal di El Sardinero! Kemarahan atas penalti kontroversial Mbappe", seraya menyebutkan bahwa kontak yang dialami penyerang Prancis itu dari Prati sangatlah ringan, namun demikian wasit tetap memberikan penalti setelah merujuk ke teknologi video asisten "VAR", yang membuat tuan rumah geram.

Dalam konteks yang sama, surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" menggambarkan keunggulan Real Madrid datang melalui "penalti yang menggelikan", dengan menilai bahwa aksi Prati tidak lebih dari sentuhan ringan lengannya ke dada Mbappe, yang jatuh di dalam kotak penalti, sementara wasit video Mila Alfendez tidak turun tangan untuk memanggil Munuera Montero guna meninjau insiden tersebut, karena tidak meyakini adanya kesalahan yang jelas.

Surat kabar itu menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi pada menit kesepuluh, setelah Mbappe melewati bek Racing di dalam kotak penalti, sebelum wasit memberikan pelanggaran di tengah protes keras dari para pemain dan pendukung, kemudian penyerang Prancis itu maju untuk mengeksekusi penalti, mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-11 dengan tendangan keras ke sisi kanan kiper Agirrezabala, yang menebak arah bola namun tidak mampu menghalaunya.