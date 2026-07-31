Marcos Llorente, penyerang Atletico Madrid dan timnas Spanyol, memecah kebisuannya untuk merespons dengan tegas gelombang kontroversi dan komentar bernada hinaan yang dipicu oleh foto kebersamaannya dengan rekannya, Ferran Torres, bintang Barcelona, selama liburan bersama mereka usai penobatan "La Roja" sebagai juara Piala Dunia 2026.

Selama beberapa hari terakhir, beredar di media sosial foto-foto yang memperlihatkan kedua pemain saling berpelukan dan bertukar ciuman secara akrab, yang memantik gelombang spekulasi seputar sifat hubungan mereka, diiringi banjir komentar sinis dan cabul dari sebagian pengikut.

Hal yang membuatku heran

Llorente memanfaatkan sesi tanya jawab melalui akun resminya di platform Instagram untuk menanggapi kritik dengan penuh keterusterangan, ketika ia mendapat pertanyaan langsung: "Menurutmu, mengapa orang-orang membuat keributan sebesar ini hanya karena Ferran memelukmu?".

Pemain Spanyol berusia 31 tahun itu berkata, sembari menyertakan pernyataannya dengan foto kebersamaannya dengan Torres: "Membuatku heran bahwa pada tahun 2026, dua pria yang menunjukkan kasih sayang satu sama lain masih menjadi bahan perdebatan, tetapi ketika aku melihat pola pikir yang berlaku, aku memahami hal itu".

Ia menambahkan dengan nada tegas: "Bagiku, tidak ada yang lebih jantan daripada seorang pria yang percaya diri dan tidak takut menunjukkan kasih sayangnya kepada temannya", dalam sebuah pesan jelas yang membela haknya dan hak rekannya untuk mengungkapkan persahabatan mereka tanpa takut akan penilaian yang prasangka.

Persahabatan kuat yang dimahkotai gelar dunia

Llorente dan Torres terikat hubungan persahabatan erat yang telah berlangsung bertahun-tahun, diperkuat oleh keikutsertaan bersama dalam skuad timnas Spanyol yang meraih pencapaian bersejarah dengan memenangi Piala Dunia 2026, di mana duo tersebut memutuskan menghabiskan liburan bersama untuk merayakan pencapaian luar biasa ini.