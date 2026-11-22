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Serie A, pekan ke-12

Juventus-Venezia 4-0

Pencetak gol: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' penalti Kolo Muani (J)

Harus menang sekaligus tampil meyakinkan. Misi itu baru separuh tercapai. Juventus asuhan Luciano Spalletti, yang menghadapi Venezia asuhan Davide Nicola dalam laga siang Minggu pekan ke-12 Serie A pukul 12.30 di Allianz Stadium, Turin, baru bangkit pada menit ke-46 setelah disiuli pada akhir babak pertama dan Woltemade terlambat dimasukkan, lalu mencetak empat gol ke gawang Venezia dalam 18 menit: Juventus kini mengoleksi 21 poin dan tetap tertinggal lima poin dari Como di posisi keempat, sembari menunggu Milan. Pemain asal Jerman itu menjadi penentu lewat gol pembuka dan assist untuk gol kedua yang dicetak Koopmeiners, sebelum Cabal menambah gol ketiga melalui sundulan dan Kolo Muani mencetak gol keempat lewat penalti. Spalletti bernapas lega, tetapi timnya masih belum meyakinkan meski menang besar. Siulan suporter pada menit ke-45 menjadi buktinya.

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GOL DAN MOMEN PENTING:

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77' - Venezia membentur tiang! Tembakan Fernandez mengenai tiang gawang dan Vicario terselamatkan.

71' - GOL KEEMPAT JUVENTUS LEWAT KOLO MUANI! Pemain asal Prancis itu menuntaskan penalti untuk mengubah skor menjadi 4-0 dalam 18 menit.

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70' - Penalti untuk Juventus! Kolo Muani dijatuhkan di kotak penalti, Juventus mendapat hadiah penalti.

65' - GOL KETIGA JUVENTUS, CABAL! Umpan silang Zhegrova dari kiri disambut sundulan pemain asal Kolombia itu untuk mengubah skor menjadi 3-0.

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59' - JUVENTUS GANDAKAN KEUNGGULAN, KOOPMEINERS! Pemain asal Belanda itu merangsek masuk, menerima assist Woltemade dan menambah keunggulan Juventus.

53' - JUVENTUS UNGGUL 1-0 LEWAT WOLTEMADE! Umpan silang Celik dari kanan mengarah ke McKennie, yang melepaskan tembakan tetapi diblok pertahanan lawan. Pemain asal Jerman itu kemudian menyambar bola dan mencetak gol. Juventus unggul!

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45' - Juventus mengancam lewat sundulan McKennie, tetapi bola melenceng.

25' - Aksi memukau Zhegrova membawanya berhadapan dengan kiper, tetapi Stankovic berhasil menepis tembakannya. Peluang pertama Juventus.

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RINCIAN PERTANDINGAN:

Juventus-Venezia 4-0

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Pencetak gol: 53' Woltemade (J), 59' Koopmeiners (J), 65' Cabal (J), 71' penalti Kolo Muani (J)

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik (Gatti masuk 68'), Bremer, Kelly, Cabal (Cambiaso masuk 74'); McKennie, Douglas Luiz (Sarr masuk 46'), Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani (Boga masuk 84'), Alajbegovic (Woltemade masuk 46'). Pelatih: Spalletti

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (Sagrado masuk 84'), Kike Perez (Fanne masuk 84'), Sohm (Dagasso masuk 67'), Busio, Haps; Lauberbach (Yeboah masuk 67'), Adams (Rrahmani masuk 87'). Pelatih: Nicola

Kartu kuning: -

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Kartu merah: -

Wasit: Arena

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Assist: Woltemade (J), Zhegrova (J)