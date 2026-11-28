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Sebuah situs Senegal mengungkap kejutan terkait banding yang dinantikan dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengenai final Piala Afrika 2025.

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Berbeda dengan apa yang diumumkan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, situs Senegal “SeneNews” menegaskan bahwa federasi tersebut hingga kini belum memastikan sikap finalnya terkait pengajuan banding ke Pengadilan Federal Swiss atas putusan CAS mengenai final turnamen kontinental itu.

Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Selasa lalu di Lausanne, Swiss, telah mengeluarkan putusan atas banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengenai final turnamen tersebut.

Pengadilan memutuskan menerima banding Senegal dan membatalkan keputusan Komite Banding CAF, yang sebelumnya menyatakan Senegal kalah 0-3 dan memberikan gelar kepada tim nasional Maroko. Dengan demikian, hasil pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 setelah babak perpanjangan waktu kembali disahkan.

Keputusan Komite Banding CAF yang dikeluarkan pada Maret 2026 itu sendiri muncul setelah Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengajukan banding atas keputusan pertama yang dikeluarkan pada akhir Januari. Sejak saat itu, kasus final tersebut memasuki jalur hukum yang bercabang di antara berbagai lembaga olahraga.

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Maroko belum menutup pintu banding

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari putusan CAS dikeluarkan, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menegaskan bahwa pihaknya telah menerima keputusan tersebut dan bertekad menggunakan semua jalur banding hukum yang tersedia. Federasi juga menyatakan keheranan dan keberatannya karena salah satu permohonan yang diajukannya selama proses perkara tidak dipertimbangkan.

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Sebelum putusan dikeluarkan, federasi telah melaporkan sebuah “kejadian” yang menurutnya dapat memengaruhi jalannya perkara.

Menurut sumber yang dekat dengan federasi, salah satu arbiter yang ditugaskan menangani berkas tersebut melakukan panggilan telepon dengan presiden Federasi Sepak Bola Senegal. Hal itu memunculkan pertanyaan dari pihak Maroko mengenai independensi dan netralitas sang arbiter.

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Persoalan ini sebenarnya sudah mencuat ke publik sebelum putusan dikeluarkan, setelah sejumlah laporan menyebut federasi Maroko telah mengangkat dugaan panggilan telepon antara salah satu anggota majelis arbitrase dan presiden federasi Senegal di hadapan pihak berwenang. Di sisi lain, beredar keterangan yang membantah adanya pelanggaran, sehingga poin ini masih diperdebatkan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang pasti tanpa adanya keputusan yudisial atau prosedural final mengenainya.

Pengadilan Federal: perhentian terakhir

Pengadilan Federal Swiss menjadi jalur peradilan terakhir yang tersedia bagi pihak Maroko untuk melawan putusan CAS. Namun, cakupan kewenangannya sangat berbeda dengan pengadilan banding biasa.

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Pengadilan Federal tidak meninjau kembali substansi sengketa maupun fakta-fakta olahraga dalam pertandingan, melainkan hanya memeriksa alasan-alasan prosedural dan hukum yang sangat spesifik. Jika banding diterima, pengadilan dapat membatalkan putusan CAS dan mengembalikan perkara ke pengadilan olahraga tersebut untuk diperiksa ulang.

Menurut penjelasan hukum yang diterbitkan Médias24, banding ke Pengadilan Federal didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang dibatasi oleh Pasal 190 Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Swiss, di antaranya cacat dalam pembentukan majelis arbitrase, tindakan majelis yang melampaui kewenangannya, pelanggaran hak para pihak untuk membela diri dan didengar, atau pelanggaran ketertiban umum. Selain itu, banding pada dasarnya tidak secara otomatis menangguhkan dampak putusan CAS.

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Berdasarkan aturan yang mengatur jalur ini, tenggat waktu yang lazim untuk mengajukan banding adalah 30 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan lengkap. Artinya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko masih memiliki waktu untuk mengambil keputusan final mengenai langkah selanjutnya.

Keputusan yang belum final di internal federasi

Di saat sejumlah suara di kalangan Maroko mengisyaratkan keinginan untuk menuntaskan berkas ini dan menutup lembaran final tersebut, sikap resmi federasi masih tetap tidak menutup satu pun pintu hukum yang tersedia.

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Oleh karena itu, anggapan bahwa Maroko sudah pasti mengajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss tidak mencerminkan situasi saat ini, karena hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pengajuan banding semacam itu.

Kini bola berada di tangan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, yang harus memutuskan apakah akan melanjutkan pertarungan hukumnya di peradilan Swiss atau menerima putusan CAS yang mengembalikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal, setelah berbulan-bulan sengketa yang bermula di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Afrika.