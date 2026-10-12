Situs Senegal: Kemunduran bagi Maroko dalam kasus final Piala Afrika

Sebuah laporan dari Senegal mengklaim adanya perkembangan yang disebutnya sebagai kemunduran bagi Maroko selama sesi dengar pendapat di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga, dalam kerangka sengketa hukum dengan Senegal terkait final Piala Afrika, berdasarkan apa yang disebutnya sebagai "informasi yang dibocorkan dari sesi tertutup", yang detailnya belum mendapat konfirmasi resmi.

Situs "Seni News" Senegal mengklaim bahwa pihak Maroko berupaya, selama sesi dengar pendapat yang digelar di kota Lausanne, Swiss, untuk bersandar pada laporan kedua yang dinisbatkan kepada wasit asal Kongo Jean Jacques Ndala, dengan tujuan menyajikan versi berbeda mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di laga final.

Menurut versi "Seni News", laporan resmi wasit menyebutkan bahwa pertandingan terhenti pada menit ke-97, sebelum permainan dilanjutkan sekitar 12 menit kemudian, namun laporan itu, menurut situs tersebut, tidak memuat keterangan soal penarikan diri timnas Senegal atau dianggapnya sebagai pihak yang kalah dalam pertandingan.

Situs tersebut mengklaim bahwa perwakilan Konfederasi Sepak Bola Afrika mempertanyakan keberadaan laporan kedua yang "dibuat-buat" itu sejak awal, yang menurutnya berujung pada dikeluarkannya jalur tersebut dari pembahasan setelah terjadi perdebatan dalam sesi itu.

Situs itu juga menyebutkan bahwa pihak pembela Maroko mempertanyakan kemungkinan wasit Ndala dipengaruhi oleh rekan senegaranya, Olivier Savary, Ketua Komite Wasit Konfederasi Sepak Bola Afrika, namun dalam laporannya situs tersebut tidak menyajikan bukti terbuka yang membenarkan klaim ini.

Sebaliknya, situs tersebut menyebutkan bahwa pihak pembela Senegal berpegang pada prinsip "lapangan pertandingan", yang bersandar pada sifat final keputusan-keputusan perwasitan yang berkaitan dengan fakta-fakta pertandingan dan hasilnya, kecuali terbukti adanya korupsi atau niat buruk.

Meski demikian, detail-detail yang dipaparkan situs Senegal tersebut tetap berada dalam kerangka versinya atas apa yang disebutnya sebagai kebocoran dari sesi tertutup, dan tidak bisa diperlakukan sebagai fakta yang terkonfirmasi atau sebagai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Keputusan akhir pengadilan tetap menjadi penentu dalam sengketa antara kedua pihak.