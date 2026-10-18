Pembatalan gol Giovani Lo Celso, pemain Real Betis, ke gawang Barcelona kembali memicu kontroversi perwasitan, setelah wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea menganulir gol tersebut usai meninjau teknologi video asisten wasit "VAR", karena handball yang terjadi sebelumnya oleh pemain Kolombia Cucho Hernandez, dalam sebuah momen yang dinilai para pengkritik keputusan itu jauh dari saat terciptanya gol. Mereka pun kembali membandingkannya dengan insiden serupa yang terjadi di El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid dua musim lalu.

Situs Spanyol "Defensa Central", yang dekat dengan Real Madrid, menyebutkan bahwa keputusan membatalkan gol Betis membuka kembali perdebatan soal konsistensi standar perwasitan, dengan merujuk pada momen sebelumnya ketika pemain Belanda Frenkie de Jong menyentuh bola dengan tangannya dalam pertandingan melawan Real Madrid, sebelum Lamine Yamal mencetak gol untuk Barcelona, serta menilai bahwa perbedaan penanganan kedua insiden itu menguntungkan tim Catalan.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa sekitar 30 detik berlalu antara handball De Jong dan terciptanya gol Lamine Yamal, tanpa Real Madrid menyentuh bola selama periode itu, sementara jarak antara handball Cucho Hernandez dan gol Lo Celso hanya 15 detik, dan para pemain Barcelona hanya menyentuh bola dua kali, menurut apa yang disampaikan situs tersebut, yang menilai bahwa teknologi video menangani kedua kasus itu dengan standar berbeda meski ada kemiripan di antara keduanya.

Situs itu menyebutkan bahwa beberapa tafsiran membenarkan perbedaan keputusan dengan alasan bahwa handball tersebut dilakukan dengan sengaja pada salah satu kasus, namun situs itu menilai bahwa perbedaan warna kedua tim adalah faktor yang menimbulkan keraguan soal konsistensi keputusan.

Laporan itu bahkan menyatakan bahwa gol tersebut akan disahkan untuk Real Betis jika mereka menghadapi Real Madrid, sementara gol Real Madrid akan dianulir jika terkait dengan insiden serupa, sebagai bentuk pandangan situs tersebut mengenai apa yang mereka anggap sebagai standar ganda.

Kritik tidak hanya terbatas pada waktu terjadinya handball, karena laporan itu juga membandingkan situasi terjadinya; menurut versinya, De Jong menyentuh bola dengan tangannya tanpa pengawalan langsung, sementara Cucho Hernandez mendapat dorongan keras yang menyebabkan bola membentur lengannya, bukan dadanya.

Situs tersebut menilai bahwa detail-detail ini menambah tanda tanya seputar keputusan membatalkan gol Lo Celso, yang tercipta setelah sebuah serangan yang berakhir dengan tembakan indah dari pemain Argentina itu.

"Defensa Central" menilai bahwa insiden ini bukan yang pertama di mana mereka meyakini Barcelona diuntungkan oleh keputusan-keputusan perwasitan yang kontroversial, dengan menyebutkan bahwa berulangnya kasus-kasus seperti ini memperkuat, menurut laporan tersebut, perasaan di dalam Real Madrid bahwa tim Catalan mendapat ruang perlindungan dari perwasitan, dan bahwa persaingan gelar La Liga menjadi sangat sulit kecuali Los Blancos meraih keunggulan jelas atas para pesaingnya.

Situs itu menutup laporannya dengan menegaskan bahwa kemiripan kedua momen dan perbedaan kedua keputusan merupakan, dari sudut pandang mereka, bukti tidak adanya konsistensi dalam penerapan standar, sekaligus mengingatkan ucapan terkenal pelatih Portugal Jose Mourinho: "Kebenaran telah terungkap", sebagai isyarat terhadap kontroversi yang terus berlanjut soal perwasitan Spanyol.