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"Situasi yang sangat kontroversial": Apakah Hadj Moussa layak mendapatkan penalti melawan Barcelona?

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
A. Hadj Moussa
Spanyol
Belanda
Aljazair

Kontroversi Dini

 Pemain Feyenoord asal Aljazair, Anis Hadj Moussa, menjadi tokoh utama dalam sebuah momen kontroversial pada laga timnya melawan tuan rumah Barcelona, Rabu malam ini, di Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-21, Feyenoord menuntut penalti, ketika Moussa mencoba melewati sejumlah pemain di dalam kotak penalti dan terjatuh ke tanah, namun wasit memberi isyarat untuk melanjutkan permainan, dan teknologi video tidak turun tangan.

Dari sisi lain, jaringan Spanyol "Archivo VAR", yang khusus menganalisis kasus-kasus perwasitan, menganalisis apa yang terjadi dalam serangan tersebut.

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Jaringan tersebut mengatakan: "Apakah teknologi video seharusnya turun tangan dalam momen Cubarsi dan Moussa? Pemain Feyenoord itu menyelinap di antara dua bek, dan menarik kakinya untuk sengaja memancing kontak."

Dan menutup: "Situasi yang sangat kontroversial di bawah penilaian wasit lapangan di atas lapangan permainan."



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