Situasi Salah? Susunan Pemain Trabzonspor Diumumkan Menghadapi Kasimpasa

Fatih Tekke, pelatih Trabzonspor, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tuan rumah Kasimpasa, pada pekan pertama Liga Super Turki.

Pelatih Trabzonspor memutuskan menempatkan rekrutan baru asal Mesir, Mohamed Salah, di bangku cadangan pada pertandingan melawan Kasimpasa yang akan dipimpin oleh wasit Gorkan Hasova.

Menurut situs Gazete Pencere, Trabzonspor akan memulai pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari Onana, Savic, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metahan, Saviolo, dan Onuachu.

Sementara itu, Kasimpasa akan memulai pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari Andreas, Aros, Eli, Yesin, Wink, Baldursson, Mendes, Diabate, Murtaza, Guven, dan Bendizik.

Galatasaray, sang juara bertahan, sebelumnya telah mengawali perjalanannya di Liga Super Turki dengan hasil imbang 2-2 melawan Corum.