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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Situasi Salah? Susunan Pemain Trabzonspor Diumumkan Menghadapi Kasimpasa

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Fatih Tekke, pelatih Trabzonspor, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tuan rumah Kasimpasa, pada pekan pertama Liga Super Turki.

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Pelatih Trabzonspor memutuskan menempatkan rekrutan baru asal Mesir, Mohamed Salah, di bangku cadangan pada pertandingan melawan Kasimpasa yang akan dipimpin oleh wasit Gorkan Hasova.

Menurut situs Gazete Pencere, Trabzonspor akan memulai pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari Onana, Savic, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metahan, Saviolo, dan Onuachu.

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Super Lig
Corum FK crest
Corum FK
COB
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS

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Sementara itu, Kasimpasa akan memulai pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari Andreas, Aros, Eli, Yesin, Wink, Baldursson, Mendes, Diabate, Murtaza, Guven, dan Bendizik.

Galatasaray, sang juara bertahan, sebelumnya telah mengawali perjalanannya di Liga Super Turki dengan hasil imbang 2-2 melawan Corum.

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