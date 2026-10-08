Situasi Joan Garcia: Siapa yang Mengawal Gawang Barcelona Melawan Getafe?

Situasi Joan Garcia, kiper Barcelona, masih diselimuti ketidakpastian terkait keikutsertaannya bersama timnya dalam pertandingan melawan Getafe, pada hari Sabtu mendatang, di pekan kedelapan Liga Spanyol.

Joan Garcia absen dari lapangan sejak pertandingan melawan Racing tiga pekan lalu, akibat cedera, karena rasa sakit fisik mencegahnya untuk bermain di babak kedua pertandingan tersebut dan pertandingan berikutnya melawan Sevilla, yang mana Dominik Livakovic bermain penuh.

Joan Garcia berlatih bersama para pemain lainnya di tim Catalan sejak hari Rabu lalu, dan ia telah pulih dengan baik, namun belum jelas apakah ia akan bermain dalam pertandingan melawan Getafe.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa keputusan ada di tangan Garcia, karena masalah utamanya adalah rasa sakit yang ia derita di lututnya, dan hal itu baru akan diketahui pada sesi latihan terakhir hari Jumat atau bahkan Sabtu.

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Semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan tersedia, namun tidak ada yang bisa memastikannya karena klub Catalan tersebut perlu memantau perkembangan edema yang diderita sang penjaga gawang.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Joan Garcia berlatih secara normal selama dua hari terakhir, namun semua pihak harus menunggu untuk melihat bagaimana kondisinya dalam jam-jam mendatang.

Jika Garcia tidak mampu bermain, Livakovic akan menjadi pilihan terbaik, sebagaimana yang terjadi dalam pertandingan melawan Sevilla di pekan terakhir sebelum jeda internasional.

Penampilan kiper asal Kroasia itu tidak bagus selama periode jeda internasional, karena gawangnya kebobolan 14 gol dalam 4 pertandingan di ajang UEFA Nations League.



