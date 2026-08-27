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Diterjemahkan oleh

Situasi Hamza Abdelkarim: Susunan Pemain Barcelona vs Athletic Bilbao

Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Spanyol

Talenta muda Mesir sebagai pengganti

Pelatih kepala asal Jerman, Hansi Flick, mengumumkan susunan pemain resmi Barcelona untuk menghadapi Athletic Bilbao, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di ajang LaLiga Spanyol.

Susunan pemain Barcelona mengalami sejumlah perubahan dibandingkan laga sebelumnya melawan Elche, terutama kembalinya Pau Cubarsi ke lini belakang, sementara Pedri turun sebagai starter di lini tengah, dan pemain anyar Rodri harus duduk di bangku cadangan.

Flick juga menurunkan winger asal Inggris, Anthony Gordon, dalam susunan inti, di tengah spekulasi mengenai posisi yang akan diisinya selama pertandingan, dengan kemungkinan mengandalkan Raphinha sebagai penyerang murni atau mengembalikannya ke sayap kiri.

Berikut susunan pemain Barcelona menghadapi Athletic Bilbao:

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart.

Lini tengah: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha.

Lini serang: Anthony Gordon.

Di bangku cadangan: Eder, Szczesny, Cancelo, Balde, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Kounde, Brian Farinas, serta talenta muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim.

Sementara itu, susunan pemain Bilbao adalah sebagai berikut:

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