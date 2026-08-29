Pemain asal Argentina Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, bersiap untuk kembali menjalani latihan bersama timnya, setelah menjalani latihan individu pada Sabtu pagi di lapangan latihan "Cerro", bersamaan dengan keberangkatan rekan-rekannya ke Sevilla, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian mengenai masa depannya beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Alvarez berlatih untuk hari kedua secara beruntun bersama salah satu pelatih kebugaran fisik klub, setelah absen dari latihan pada Rabu dan Kamis karena sakit, dan kini diperkirakan akan bergabung dengan kelompok pada sesi latihan berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu.

Kembalinya penyerang Argentina itu ke latihan terjadi pada saat kepindahannya ke Barcelona nyaris mustahil, setelah pemain tersebut menerima sulitnya mewujudkan mimpinya untuk bergabung dengan klub Katalunya itu musim depan, di tengah semakin dekatnya batas akhir penutupan bursa transfer pada Selasa malam.

Meski telah pulih dan kembali ke program normalnya, berbagai perkembangan belum menuntaskan posisi Alvarez secara final, karena pemain tersebut masih belum yakin untuk kembali ke Liga Primer Inggris, meski Arsenal dan Manchester City berminat mendapatkan jasanya, sehingga bertahan bersama Atletico menjadi pilihan yang paling realistis saat ini.

Atletico Madrid ingin mendapatkan kembali penyerangnya dalam kondisi kesiapan fisik dan teknis penuh, oleh karena itu klub tidak ingin membuang lebih banyak waktu di tengah kemungkinan bertahannya sang pemain dalam skuad tim, sementara Alvarez terus mempertahankan sikapnya yang menolak pindah ke Inggris dan tetap berpegang pada Barcelona sebagai tujuan favoritnya.

Dengan semakin dekatnya batas akhir bursa transfer, Alvarez hingga kini tetap menjadi pemain Atletico Madrid, menanti keputusan final mengenai masa depannya dalam beberapa hari ke depan.