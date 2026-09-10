Liga Champions Eropa telah mengalami perubahan mendasar dalam sistemnya sejak 3 musim lalu, dengan penerapan fase liga menggantikan fase grup. Hal ini turut berpengaruh pada jadwal pertandingan, khususnya pada pekan pembuka yang secara istimewa digelar selama 3 hari: Selasa, Rabu, dan Kamis.

Pembagian ini berbeda dari format tradisional turnamen, yang biasanya menggelar pertandingan Liga Champions hanya pada malam Selasa dan Rabu.

"Pekan Eksklusif" untuk Setiap Turnamen Eropa

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Spanyol "Marca" hari Kamis ini, alasan utama di balik penyelenggaraan pertandingan pekan pertama selama 3 hari kembali kepada konsep "pekan eksklusif" yang diadopsi oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" dalam sistem baru kompetisi antarnegara Eropa.

Berdasarkan sistem ini, masing-masing dari tiga turnamen besar Eropa, yaitu Liga Champions Eropa, Liga Europa, dan Liga Konferensi Eropa, memperoleh satu pekan yang sepenuhnya dikhususkan untuknya dalam jadwal kompetisi.

Dengan demikian, pertandingan pekan pembuka Liga Champions tidak bertepatan dengan pertandingan dua turnamen Eropa lainnya, sehingga memberikan kompetisi ini ruang perhatian dan liputan televisi yang lebih besar, serta memungkinkan pembagian pertandingan pada jadwal yang lebih beragam bagi para penonton di seluruh dunia.

Mengapa Turnamen Membutuhkan 3 Hari?

Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk menambah ruang tampil di media, tetapi juga mengusung tujuan ekonomi dan pemasaran yang penting.

Pekan pertama menyaksikan penyelenggaraan 18 pertandingan, dan pembagiannya selama 3 hari memungkinkan pengurangan jumlah laga yang digelar pada waktu yang sama. Dengan demikian, penggemar dapat mengikuti lebih banyak pertandingan secara langsung daripada harus memilih di antara laga-laga tersebut.

Simak jadwal dan hasil pertandingan pekan pembuka Liga Champions Eropa

Hal ini juga memberikan pemegang hak siar kesempatan untuk memanfaatkan lebih banyak slot waktu yang tersedia, yang membantu meningkatkan angka penonton dan memaksimalkan pemasukan iklan bagi klub-klub serta UEFA.

Mengapa Sistem Ini Tidak Berlanjut Sepanjang Turnamen?

Meski pekan pertama memperoleh keistimewaan ini, penyelenggaraan pertandingan Liga Champions selama 3 hari bukanlah aturan yang berlaku terus-menerus sepanjang fase liga.

Setelah pekan pembuka, pertandingan turnamen kembali ke jadwal biasanya, dengan menggelar laga-laga pada hari Selasa dan Rabu, hingga pekan menjelang akhir dari fase liga.

Pertandingan pekan kedua fase liga di Liga Champions akan digelar pada 13 dan 14 Oktober mendatang, setelah berakhirnya periode jeda internasional.

Dengan demikian, malam-malam Kamis kembali untuk Liga Europa dan Liga Konferensi Eropa, sementara pembagian pekan pertama Liga Champions pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tetap menjadi kondisi istimewa yang terkait dengan gagasan "pekan eksklusif".

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