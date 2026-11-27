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Hubungan antara Marc-André ter Stegen dan Barcelona belum benar-benar terputus meski ia hijrah ke Ajax. Kunjungan terbaru kiper asal Jerman itu ke ibu kota Catalunya menunjukkan bahwa ia masih terikat dengan klub Spanyol tersebut, bukan hanya secara kontrak, tetapi juga dari sisi medis. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan tentang masa depannya setelah masa peminjamannya di tim Belanda itu berakhir.

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Dalam wawancara dengan “ESPN” pada Jumat, Ter Stegen mengungkap alasan kepergiannya ke Barcelona selama jeda internasional terakhir. Ia menjelaskan bahwa dirinya sekaligus mengunjungi keluarga dan memeriksakan kondisi ke tim medis klub, seperti dilaporkan harian Spanyol “Sport”.

Pernyataan itu muncul setelah kunjungannya ke kompleks latihan Joan Gamper memunculkan pertanyaan tentang hubungannya saat ini dengan tim Catalunya, termasuk apakah kunjungan tersebut menjadi pertanda kemungkinan ia kembali di masa depan.

Kiper asal Jerman itu menjelaskan bahwa kunjungannya tidak semata-mata urusan keluarga, sekaligus menegaskan bahwa ia masih terikat kontrak dengan Barcelona. “Pertama, saya pergi mengunjungi keluarga saya, dan saya masih pemain Barcelona,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dirinya merasakan sedikit gangguan fisik ringan dan selalu berusaha mengerahkan segalanya untuk menjaga kebugaran serta mencapai performa terbaiknya. Karena itu, ia memanfaatkan keberadaannya di kota tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan.

Langkah ini diambil karena besarnya kepercayaan Ter Stegen kepada tim medis Barcelona, yang telah menangani masalah fisiknya selama beberapa tahun terakhir. Ia memanfaatkan waktunya di Catalunya untuk menjalani perawatan khusus pada lutut dan memantau perkembangan kondisi sendinya. Koordinasi antara tim medis Barcelona, Ajax, dan tim nasional Jerman pun terus berjalan, sehingga penilaian medis dapat saling dipertukarkan dan pengalaman para dokter yang lebih memahami riwayat kesehatannya dapat dimanfaatkan.

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Kiper berusia 34 tahun itu menilai bahwa beragam pendapat medis merupakan hal positif dalam menangani kondisinya, terlebih karena dokter Ajax belum berkesempatan mempelajari detail riwayat medisnya sedalam tim medis Barcelona. Hal itulah yang menjelaskan mengapa ia masih memanfaatkan layanan klub Spanyol tersebut meski musim ini membela tim Belanda, di saat ia berupaya menjaga kestabilan fisiknya dan menghindari terulangnya masalah yang memengaruhi kariernya dalam beberapa musim terakhir.

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Dari sisi kompetisi, Ter Stegen mulai mendapatkan kembali kontinuitas bermain yang sempat hilang akibat cedera. Ia telah tampil dalam 17 pertandingan resmi bersama Ajax di berbagai ajang, meski absen pada laga terakhir melawan ADO Den Haag karena gangguan fisik. Ia kemudian kembali berlatih pada Kamis dan memastikan kondisinya membaik.

Ia juga memuji rekan setimnya, Maarten Paes, yang mengawal gawang selama ia absen, sebagai bentuk apresiasi terhadap persaingan di dalam tim Belanda itu serta peran rekan-rekannya saat ia harus menepi.

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Meski situasi kompetitifnya membaik, masa depan kiper asal Jerman itu masih terbuka untuk berbagai kemungkinan. Ia terikat kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni 2028, sementara masa peminjamannya di Ajax berakhir pada akhir musim ini.

Ia tidak menutup kemungkinan kembali ke klub Catalunya tersebut, tetapi keberadaan Joan García sebagai kiper utama di bawah asuhan Hansi Flick membuat upaya merebut kembali posisinya menjadi tugas yang rumit.