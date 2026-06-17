Singkatnya... Haaland tunduk pada kehebatan Messi

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, menggambarkan apa yang dilakukan Lionel Messi bersama tim nasional Argentina pada Rabu dini hari tadi melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 sebagai sesuatu yang gila.

Lionel Messi mencatatkan sejarah dalam penampilan perdana Argentina di Piala Dunia 2026 dengan mencetak hat-trick ke gawang Aljazair (3-0), yang membuatnya menyamai rekor pemain Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia (16 gol).

Haaland mengomentari hat-trick Messi dengan satu kata melalui "Snapchat", seperti dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano: "Messi gila".

Sebelumnya, Haaland mencetak dua gol untuk membawa timnas Norwegia mengalahkan Irak (4-1), dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026, dini hari Rabu ini.

Perlu dicatat bahwa Haaland berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam kariernya, sementara Messi bermain di Piala Dunia keenamnya, mengingat ia telah meraih gelar juara pada edisi 2022.







