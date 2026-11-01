Singa Cup 2026: MilkLife Strikers menang telak di laga perdana

MilkLife Strikers mengawali Singa Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas wakil tuan rumah, Lion City Sailors, dengan skor 6-1 di The Rainforest Hub, West Coast, Singapura, Minggu (1/11). Penyerang asal SD Kristen Manahan Surakarta, Ika Wonda, tampil impresif dengan mencetak hat-trick pada laga tersebut.

MilkLife Strikers mengawali laga dengan terlebih dahulu melakukan observasi terhadap permainan tim lawan yang langsung menerapkan high-pressing sejak awal. Meski demikian, Ika Wonda dkk. tetap tenang dan mampu mengontrol tempo pertandingan lewat peragaan umpan-umpan pendek. Momentum akhirnya datang pada menit ke-3, ketika Locita Waranggani berhasil menerobos kawalan para pemain belakang lawan untuk mengawali pesta gol timnya.

Gol cepat Locita membuyarkan konsentrasi Lion City Sailors. Lima menit berselang atau tepatnya pada menit ke-8, ada Keyla Azzahra Putri yang menggandakan keunggulan lewat sundulan. Hanya berselang satu menit dari gol Keyla, MilkLife Strikers mendapatkan kesempatan tendangan penalti yang sukses dieksekusi oleh Nadia Shakila Azzahra. Pada menit ke-10, Ika Wonda semakin membawa timnya menjauh dengan tambahan dua gol dalam satu menit. Kedudukan bertahan hingga babak pertama selesai.

Pada babak kedua, MilkLife Strikers mencoba menambah perolehan gol. Namun justru, Lion City Sailors yang berhasil mencetak satu gol balasan lewat Hana Raiqa pada menit ke-23 ketika babak kedua baru bergulir tiga menit. Di tiga menit waktu tersisa, Ika Wonda mencetak satu gol tambahan lagi untuk melengkapi hat-trick di hari perdana sekaligus menggenapkan kedudukan menjadi 6-1.

Pelatih MilkLife Strikers, Jacksen F. Tiago, menilai, salah satu kunci kemenangan anak asuhnya hari ini adalah berhasil tampil efektif dalam memaksimalkan peluang. Tidak hanya itu, Jacksen juga mengapresiasi kekuatan mental para pemainnya yang tidak gentar menghadapi salah satu tim kuat Singapura.

“Saya bilang ke anak-anak bahwa peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan. Itu yang mereka lakukan hari ini. Tadi tim lawan sempat melakukan high-pressing, dari sana kami berhasil mengeksploitasi kekosongan lini belakang mereka. Tidak hanya itu, saya juga senang para pemain bisa mengatasi kegugupan di hari pertama. Apalagi kami berhasil menang melawan tim kuat seperti Lion City Sailors. Bagi saya, mereka bisa datang ke sini dan mendapatkan pengalaman bermain itu sudah sangat berharga,” ucap Jacksen.

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Tidak hanya mengapresiasi aspek teknis, Jacksen juga mengapresiasi kebersamaan tim di luar lapangan. Hal tersebut diakui menjadi salah satu penunjang kekompakan MilkLife Strikers ketika tampil di atas lapangan.

“Sebelum berangkat ke sini, para pemain sudah melakukan persiapan intensif. Sejak awal, kami memang fokus membenahi chemistry para pemain di atas lapangan. Hasilnya, hari ini saya melihat mereka semua berhasil berbaur dan tampil kompak. Mereka berhasil menghilangkan jarak satu sama lain padahal mereka datang dari latar belakang tim yang berbeda-beda,” katanya melanjutkan.

Salah satu pahlawan kemenangan MilkLife Strikers, Ika Wonda, tidak bisa menutupi kegembiraannya usai meraih hasil positif pada pertandingan perdana di Singa Cup 2026. Ika menyampaikan kerja kerasnya selama pemusatan latihan, sudah terbayar dengan kemenangan hari ini. Mengenai hat-trick yang ia cetak, Ika menuturkan memang ada instruksi khusus yang diberikan pelatih kepadanya.

“Pastinya saya senang hari ini bisa menang. Ini berkat kerja keras semua pemain yang sepanjang pemusatan latihan berlatih dengan giat. Latihan kami cukup intensif sebelum sampai ke sini. Hari ini juga saya mencetak hat-trick, itu memang sesuai dengan arahan Coach Jacksen yang berpesan kepada saya kalau tugas striker itu mencetak gol. Senang hari ini bisa melakukan tugas dengan baik,” kata Ika menuturkan.

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Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation yang juga merupakan Program Director MLSC, Teddy Tjahjono, menuturkan, Singa Cup hasil positif pada hari perdana menjadi kabar baik bagi keberlanjutan pembinaan sepakbola putri. Teddy juga menambahkan, Singa Cup menjadi tolok ukur pembinaan yang sudah dijalankan selama beberapa tahun terakhir.

“Ini merupakan bagian dari usaha kami untuk terus mengembangkan pembinaan sepakbola putri sejak level grassroot. Dalam konteks Singa Cup, kami coba memberikan kesempatan kepada para pemain terbaik dari MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026/2027 untuk bertanding di level yang lebih kompetitif. Langkah ini tentu akan memperkaya pengalaman serta menambah jam terbang mereka karena para pemain bisa menjajal langsung kualitas lawan dari berbagai negara. Selain itu, kami juga melihat ini merupakan kesempatan untuk mengukur sejauh mana output dari pembinaan yang sudah dilakukan melalui MilkLife Soccer Challenge. Hari ini, kami senang para pemain bisa tampil baik dan meraih kemenangan,” ucap Teddy.

Singa Cup merupakan salah satu turnamen tahunan kelompok usia dini terbesar di dunia yang digelar di Singapura sejak 2011. Tahun ini, Singa Cup diikuti oleh 136 tim dari 13 negara yang tersebar dari berbagai belahan dunia. Dalam penyelenggaraan tahun ini, Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife mengirim MilkLife Strikers untuk berpartisipasi dalam kategori Girls U12 yang merupakan pemain pilihan dari penyelenggaraan MLSC All-Stars 2025/2026.

Singa Cup 2026 untuk kategori Girls U12 diikuti oleh empat tim dengan sistem liga round-robin yang berlangsung sejak 1 hingga 3 November 2026. Keempat tim tersebut tergabung ke dalam Grup A dengan dua tim teratas klasemen akan melaju ke final. Sementara itu, dua tim terbawah akan memperebutkan tempat ketiga.

Kemenangan pada hari pertama membuat MilkLife Strikers bersaing ketat dengan Selangor FC Academy A di pucuk klasemen grup yang sama-sama mengoleksi tiga angka. Setelah menghadapi Lion City Sailors, MilkLife Strikers akan menantang wakil Nepal, Rato Bangala School pada Senin (2/11) di tempat yang sama.

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Daftar Skuad MilkLife Striker Girls U-12