Singa Cup 2026: MilkLife Strikers amankan tiket final usai puncaki klasemen Grup A

MilkLife Strikers memastikan langkah ke final Singa Cup 2026 setelah mengamankan posisi puncak di klasemen Grup A pada hari kedua yang berlangsung Senin (2/11) di The Rainforest Hub, Singapura. Pada pertandingan final yang dijadwalkan digelar Selasa (3/11), tim asuhan Jacksen F. Tiago akan menghadapi wakil Malaysia, Selangor FC Academy A.

Pada hari kedua penyelenggaraan, MilkLife Striker harus menjalani dua agenda pertandingan yakni menghadapi wakil Nepal, Rato Bangala dan Selangor FC Academy A. Laga menghadapi Rato Bangala berhasil dilewati dengan kemenangan besar 13-0. Sedangkan pada laga kedua, MilkLife Strikers harus mengakui keunggulan Selangor FC Academy A, dengan skor 0-1.

Kemenangan besar atas wakil Nepal, Rato Bangala, menjadi hasil positif pertama MilkLife Strikers pada pertandingan siang hari. Locita Waranggani membuka keunggulan tim melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-7. Empat menit berselang, Keyla A. P. Natawijaya menggandakan keunggulan lewat tembakan terukur pada menit ke-11.

MilkLife Strikers terus menambah keunggulan melalui gol Nadia S. Azzahra pada menit ke-13. Satu menit kemudian, Nadia kembali mencetak gol, tetapi bola yang masuk ke gawang setelah membentur pemain lawan tercatat sebagai gol bunuh diri. Sebelum babak pertama berakhir, Adiba S. Primayuga membawa MilkLife Strikers unggul 5-0 melalui eksekusi penalti pada menit ke-17.

Memasuki babak kedua, MilkLife Strikers semakin leluasa mengembangkan permainan. Ferisa Dewi Widodo tampil menonjol dengan mencetak hat-trick melalui gol pada menit ke-25, 27, dan 37. Dua gol lainnya dicetak Angelina P. S. Mongan pada menit ke-31 dan Adelice Maureen pada menit ke-35. Adiba kemudian melengkapi kemenangan MilkLife Strikers melalui gol keduanya pada menit ke-39.

Setelah kemenangan tersebut, MilkLife Strikers dijadwalkan menghadapi Selangor FC Academy A pada pertandingan kedua. Namun, hujan deras yang mengguyur The Rainforest Hub sempat membuat jadwal pertandingan diundur. Setelah cuaca membaik, kedua tim akhirnya bertanding dengan Selangor FC Academy A keluar sebagai pemenang melalui skor tipis 1-0.

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MilkLife Strikers tetap mengakhiri fase grup di posisi teratas dengan koleksi enam poin dan selisih gol +17. Selangor FC Academy A menempati posisi kedua dengan selisih gol +9, unggul satu gol dari Lion City Sailors yang memiliki selisih gol +8. Pada pertandingan kedua hari itu, wakil Singapura tersebut menang telak 12-0 atas Rato Bangala.

Dengan hasil klasemen tersebut, MilkLife Strikers dan Selangor FC Academy A dipastikan kembali bertemu untuk memperebutkan gelar juara. Sementara itu, Lion City Sailors akan menghadapi Rato Bangala dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Asisten Pelatih MilkLife Strikers, Sasi Kirana, mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilainya telah menunjukkan kemampuan terbaik sepanjang dua pertandingan. Meski berhasil meraih kemenangan besar atas Rato Bangala, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi setelah timnya kalah dari Selangor FC Academy A.

“Waktu pertandingan pertama melawan Nepal, para pemain tetap memperlihatkan semangat tinggi meski tahu tim yang dihadapi punya level permainan sedikit di bawah kita. Saya sangat apresiasi perjuangan mereka, setiap ada peluang berhasil dimaksimalkan dengan baik. Untuk pertandingan kedua kami belum berhasil menang. Tapi pemain tetap tampil ngotot. Selain itu, kedua tim juga tampil bagus dengan saling bertukar serangan. Untuk final besok, ada beberapa hal yang akan menjadi evaluasi terutama bagaimana bisa lebih tenang meski dalam keadaan tertinggal. Sisanya, saya percaya para pemain akan tetap tampil penuh motivasi,” ucap Sasi setelah pertandingan.

Salah satu pemain yang tampil impresif MilkLife Strikers pada laga ini, Ferisa Dewi Widodo, menuturkan dirinya tetap bersyukur dapat mencetak tiga gol pada pertandingan melawan Rato Bangala. Ia menyebut kepercayaan diri menjadi salah satu hal yang terus dibangun untuk membantu dirinya tampil lebih baik sepanjang turnamen.

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“Saya senang dan bersyukur hari ini bisa hat-trick. Sejak kemarin saya memang meyakinkan diri sendiri untuk tampil lebih percaya diri supaya bisa menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah hari ini bisa menang tadi melawan (tim asal) Nepal. Perjuangan belum berakhir karena kami ke sini mau juara. Itu yang menjadi motivasi saya dan teman-teman. Walaupun tadi sempat kalah, tidak apa-apa yang penting besok kami akan berjuang lagi,” kata putri asal Jawa Barat tersebut.

Singa Cup merupakan turnamen sepak bola usia muda yang rutin digelar di Singapura sejak 2011. Pada penyelenggaraan 2026, turnamen ini diikuti 136 tim dari 13 negara. Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife mengirimkan MilkLife Strikers untuk berkompetisi di kategori Girls U12. Tim tersebut berisi pemain-pemain pilihan dari penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2025/2026.

Kategori Girls U12 Singa Cup 2026 diikuti empat tim yang bersaing menggunakan sistem liga round-robin pada 1-3 November 2026. Dua tim teratas klasemen melaju ke final, sedangkan dua tim lainnya akan memperebutkan posisi ketiga.

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Daftar Skuad MilkLife Striker Girls U-12