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Pemain asal Maroko Younes Belhanda mengkritik Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan presidennya, Patrice Motsepe, setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memutuskan untuk mengukuhkan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025 atas Maroko. Menurutnya, CAF menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus yang berlangsung sekitar satu tahun tersebut.

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Mantan pemain internasional Maroko yang tidak ambil bagian di turnamen tersebut berbicara dalam program "Rothen s'enflamme" di radio RMC asal Prancis pada Selasa (hari ini). Ia mengungkapkan kekecewaannya atas lepasnya gelar juara dari Maroko, tetapi menyatakan dapat memahami keputusan pengadilan olahraga tersebut.

"Tentu saja saya kecewa untuk Maroko, tetapi seandainya gelar itu diberikan kepada Maroko pun, rasanya akan pahit. Maroko seharusnya memenangi pertandingan, dan wasit seharusnya menghentikan laga begitu para pemain Senegal kembali ke ruang ganti," kata Belhanda.

Pemain Al-Sailiya asal Qatar itu menambahkan kritiknya terhadap CAF: "Pihak yang paling dirugikan adalah CAF."

Belhanda tidak berhenti pada kritik terhadap lembaga sepak bola Afrika tersebut. Ia juga melontarkan kritik langsung kepada Motsepe dan menilai keputusan mencabut gelar dari Senegal lalu memberikannya kepada Maroko diambil secara tergesa-gesa.

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"Motsepe ingin mengubah pendapatnya dan memberikan Piala Afrika kepada Maroko lewat keputusan yang mendadak. Maroko menjadi tuan rumah banyak pertandingan serta turnamen Afrika kelompok usia muda dan putri, dan jika kehilangan Maroko..." jelasnya.

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Meski menegaskan bahwa sikap para pemain Senegal selama final layak diprotes, Belhanda menekankan bahwa tanggung jawab untuk menghentikan pertandingan berada di tangan wasit, dan tidak masuk akal untuk menyelesaikan persoalan itu setelah laga dituntaskan.

Diawara: Senegal Menang di Lapangan

Di sisi lain, pernyataan mantan pemain Senegal Souleymane Diawara terdengar lebih tegas. Ia mengaku lega kasus ini telah berakhir, yang menurutnya berlangsung terlalu lama dan berdampak buruk terhadap citra yang ditampilkan sepak bola Afrika selama turnamen.

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Diawara mengatakan semuanya berjalan baik hingga partai final yang diwarnai insiden kontroversial. "Begitu wasit dan kedua tim kembali ke lapangan, tidak ada lagi ruang untuk protes. Jika memang ada protes, seharusnya diajukan sebelum itu, dan tidak perlu menunggu 11 bulan untuk meninjau kembali keputusan tersebut," ujarnya.

"Di lapangan, Senegal yang menang. Tidak ada rasa pahit sama sekali," lanjutnya.

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Sikap CAF Setelah Putusan Pengadilan Olahraga

Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelumnya telah mengeluarkan putusan final yang membatalkan keputusan Komite Banding CAF tertanggal 17 Maret lalu dan menguatkan keputusan Komite Disiplin tertanggal 11 Februari. Dengan demikian, hasil pertandingan final kembali disahkan dan Senegal dinobatkan sebagai juara.

Setelah putusan tersebut, CAF menyatakan menghormati keputusan pengadilan yang berbasis di Swiss itu dan menegaskan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Maroko tengah mempertimbangkan kemungkinan menempuh jalur hukum terakhir untuk menggugat keputusan tersebut.

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Pernyataan CAF ini menegaskan sikap presidennya, Patrice Motsepe, yang pada Senin (kemarin) menyatakan akan menghormati keputusan tersebut, siapa pun yang meraih gelar juara.

Motsepe berjanji menghormati putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, sebuah perkembangan yang mengakhiri krisis hukum yang berlangsung sekitar 10 bulan dan memicu perdebatan luas di Benua Afrika.

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Motsepe menegaskan komitmen CAF untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, apa pun hasilnya, dalam acara penandatanganan perjanjian kemitraan antara CAF dan sebuah perusahaan di Afrika Selatan.

Presiden CAF itu juga menekankan pentingnya menjaga integritas, kredibilitas, dan penghormatan terhadap aturan dalam pengelolaan sepak bola Afrika.