Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Argentina, Diego Simeone, meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Spanyol. Ia kini menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut, setelah membawa Atletico Madrid menang 3-0 atas Getafe di Stadion Coliseum, Minggu. Hasil itu memecahkan rekor milik legenda klub, Luis Aragonés, sekaligus menempatkan Simeone sendirian di puncak daftar pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah LaLiga.

Iklan

Harian Prancis, "L'Équipe", melaporkan bahwa Simeone, yang menangani Atletico Madrid sejak 2011, kini mengoleksi 345 kemenangan di Liga Spanyol. Torehan itu melampaui rekor Luis Aragonés yang berhenti di angka 344 kemenangan. "El Cholo" pun menjadi pemegang rekor baru, setelah mengukuhkan namanya di antara deretan pelatih terkemuka yang meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah sepak bola Spanyol serta membawa klub mereka mencapai tingkat stabilitas dan daya saing yang tinggi.

Pencapaian ini hadir beberapa hari setelah Simeone nyaris memecahkan rekor tersebut dalam laga Atletico Madrid kontra Barcelona pada 8 November di Stadion Wanda Metropolitano. Namun, tim asal Madrid itu kalah dengan skor 2-1 dari pemuncak klasemen. Alhasil, perayaan sang pelatih asal Argentina untuk menempati puncak daftar pelatih dengan kemenangan terbanyak harus ditunda hingga jeda internasional usai, sebelum akhirnya ia menuntaskan misi tersebut saat menghadapi Getafe.

Simeone tidak perlu menjalani jumlah pertandingan sebanyak Aragonés untuk mencapai puncak. Ia mengoleksi 345 kemenangan dari 567 pertandingan Liga Spanyol, sedangkan mendiang Aragonés mencatat 344 kemenangan dalam 756 pertandingan, ditambah 123 hasil imbang dan 99 kekalahan. Hal ini menunjukkan perbedaan jumlah laga yang dibutuhkan keduanya untuk mencapai torehan kemenangan tersebut, sekaligus memberi nilai tambah bagi pencapaian pelatih Atletico Madrid itu dari sisi angka dan statistik.

Melampaui Aragonés memiliki arti khusus bagi Simeone, mengingat besarnya kedudukan mendiang pelatih tersebut dalam sejarah Atletico Madrid. Aragonés merupakan salah satu ikon terbesar klub, baik semasa berkarier sebagai pemain maupun saat menjadi pelatih. Namanya lekat dengan identitas tim asal Madrid itu dan menjadi panutan bagi para suporter selama bertahun-tahun. Karena itu, merebut rekor dari tangannya menjadi momen istimewa dalam karier sang pelatih asal Argentina, bukan sekadar tambahan angka dalam catatannya.

Iklan Iklan

Sejak mengambil alih kendali pada 2011, Simeone berhasil membentuk ulang karakter Atletico Madrid dan menjadikannya penantang tetap untuk gelar domestik maupun Eropa. Ia bertumpu pada sistem kolektif yang solid, kedisiplinan taktik, serta kemampuan menghadapi laga-laga besar. Faktor-faktor itu membuat tim terus berada dalam persaingan dan mengukuhkan posisi sang pelatih asal Argentina sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah klub di era modern, setelah melampaui batas pencapaian individu dengan membangun proyek sepak bola jangka panjang.