Real Madrid berupaya melanjutkan perburuannya terhadap Barcelona dalam persaingan memuncaki La Liga, tepatnya ketika menjalani derbi melawan Atletico, besok Minggu, pada pekan ketujuh Liga Spanyol.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Atletico Madrid kalah dalam pertemuan terakhirnya melawan Real Madrid di La Liga dengan skor 3-2 pada Maret lalu, setelah sebelumnya terhindar dari kekalahan dalam enam pertandingan sebelumnya di kompetisi tersebut, meraih dua kemenangan dan empat hasil imbang.

Atletico tidak pernah mengalami dua kekalahan beruntun atau lebih melawan Real Madrid di La Liga di bawah kepemimpinan Diego Simeone kecuali dua kali, pertama dengan tiga kekalahan pada tahun 2013, dan kedua dengan dua kekalahan pada tahun 2020.

Real Madrid menelan 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya di kandang lawan melawan Atletico Madrid di La Liga, berbanding satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Hal itu terjadi setelah Real hanya kalah satu kali dalam 20 kunjungan sebelumnya ke markas Los Rojiblancos dalam kompetisi tersebut, meraih 12 kemenangan dan 7 hasil imbang.

Los Blancos meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir melawan Atletico di berbagai kompetisi, dan Los Merengues tidak pernah meraih 3 kemenangan beruntun atau lebih atas rival mereka sejak tahun 2013, ketika mereka mencatatkan 10 kemenangan beruntun, dengan rincian dua kemenangan di bawah kepemimpinan Manuel Pellegrini dan 8 kemenangan di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Atletico Madrid tengah menjalani rangkaian kemenangan terpanjang dalam sejarahnya di kandangnya melawan tim-tim asal Madrid, setelah meraih 6 kemenangan beruntun dalam derbi-derbi tersebut.

Di sisi lain, Real Madrid meraih poin dalam 8 dari 9 pertandingan derbi terakhir yang dijalaninya di kandang lawan, meraih 4 kemenangan dan 4 hasil imbang berbanding satu kekalahan.

Real Madrid meraih poin lebih banyak daripada tim mana pun di La Liga musim ini dari gol-gol yang dicetak mulai menit ke-85, setelah mengumpulkan 4 poin dengan cara ini.

Di sisi lain, Atletico Madrid adalah satu-satunya tim yang seluruh gol yang bersarang di gawangnya di La Liga musim ini terjadi pada babak kedua, dengan rincian 6 gol dalam 6 pertandingan.

Vinicius Junior, pemain Real Madrid, berkontribusi pada dua gol saja dalam 9 pertandingan pertamanya melawan Atletico Madrid di La Liga, setelah memberikan dua umpan matang, tetapi ia terlibat langsung dalam 4 gol dalam 4 pertemuan terakhir di liga melawan mereka, dengan mencetak dua gol dan menciptakan dua gol lainnya.

Jonathan David mencetak dua gol dalam dua pertandingan pertamanya di La Liga bersama Atletico Madrid, dan ia bisa menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 3 pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut bersama Los Rojiblancos sepanjang abad ke-21.

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, semakin dekat mencapai 500 kontribusi gol di level klub, karena saat ini ia memiliki 499 kontribusi, dengan rincian 377 gol dan 122 umpan matang, dan ia akan mencapai angka ini jika mencetak atau menciptakan gol dalam derbi tersebut.

Diego Simeone, pelatih Atletico, tidak pernah mengalami kekalahan dalam seluruh pertandingannya di La Liga melawan seorang pelatih lebih banyak daripada yang terjadi melawan Xavi Hernandez, karena ia kalah 5 pertandingan dari 5 pertandingan melawannya, kemudian disusul Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, di urutan berikutnya, setelah Simeone kalah 3 kali dalam 3 pertandingan melawannya.



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