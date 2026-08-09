Pelatih kepala Atletico Madrid, Diego Simeone, mengungkapkan kekhawatirannya yang besar menjelang bergulirnya musim baru di tengah absennya 10 pemain internasional yang tampil di final dan semifinal Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa timnya hingga kini belum mampu berlatih bersama sebagai satu kelompok yang utuh, padahal kompetisi tinggal 9 hari lagi, menyusul kekalahan Los Rojiblancos dari Manchester City di penutup tur Asia mereka.

Dalam konferensi pers seusai laga, Simeone menjelaskan bahwa para pemain internasional mendapatkan hak libur mereka setelah tampil di Piala Dunia, namun ia menyampaikan kekhawatirannya atas ketidaksiapan tim.

Dengan nada serius, ia berkata: "Sejujurnya, saya khawatir karena hanya 9 hari yang memisahkan kami dari kompetisi. Dan hingga kini kami belum mampu berlatih bersama sebagai satu kelompok, atau bahkan bermain sebagai satu tim. Kami pasti akan menghadapi sejumlah kesulitan, dan kami harus mempersiapkannya sekarang."

Meski kalah, laga tersebut menyimpan secercah harapan yang tergambar dalam kemilau pemain muda Atletico, Jorge Dominguez, yang mencetak gol pertamanya bersama tim utama. Hal itu mendorong Simeone untuk memujinya secara mencolok, menegaskan bahwa pemain jebolan tim muda tersebut mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi tim.

Terkait masa depan Dominguez bersama tim utama, pelatih asal Argentina itu berkata: "Kami menyadari bahwa dia pemain penting, dan bahwa dia mampu membantu kami. Bagi saya, tidak ada batas usia maksimal bagi para pesepakbola. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kelayakannya, mereka tidak akan menjadi bagian dari tim. Dan jika dia terus seperti ini, jelas bahwa kami memiliki seorang pemain penting yang sedang berkembang."

Simeone menambahkan: "Kami harus mendukungnya, tidak terburu-buru memainkannya, melindunginya, dan kami akan menjaganya karena dia anak muda yang mampu membantu kami," dalam isyarat yang jelas mengenai niatnya untuk mengandalkan talenta muda selama musim mendatang.

Pelatih asal Argentina itu juga menyinggung rekrutan baru Kang In Lee, menegaskan bahwa pemain Korea tersebut membutuhkan waktu untuk beradaptasi meski telah tampil beberapa menit dalam laga tersebut.

Ia berkata: "Dia akan secara bertahap menemukan ritme permainan yang dia butuhkan dan yang dibutuhkan tim, dan kami pasti membutuhkan waktu adaptasi yang dilalui oleh semua pesepakbola, terutama dari sisi fisik."

Mengenai posisi yang akan diisi Kang In Lee, Simeone menunjukkan fleksibilitas taktik yang jelas dengan berkata: "Saya tidak tahu, karena dia bisa bermain di sayap kanan, atau sebagai sayap kiri dalam, atau sebagai gelandang kiri, atau sebagai gelandang serang. Dia adalah pesepakbola yang beradaptasi dengan berbagai sistem berkat karakteristiknya, dan kami akan berupaya menempatkannya di posisi yang kami yakini akan bermanfaat bagi tim."