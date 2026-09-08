Simeone: Saya Tidak Melihat Alvarez sebagai Pemain Inti

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, berbicara mengenai laga yang dinanti-nantikan antara timnya melawan Liverpool, besok Rabu di Stadion Anfield, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama fase liga kompetisi Liga Champions Eropa, sembari menyoroti kondisi penyerang tim, Julian Alvarez.

Mengenai sejauh mana kemampuan Atletico Madrid untuk memaksakan gaya mainnya dan menjadi pemegang inisiatif dalam laga tersebut, Simeone menjelaskan dalam konferensi pers khusus laga yang digelarnya hari Selasa ini, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Saya bisa membayangkan banyak skenario untuk pertandingan ini, tetapi kenyataannya adalah apa yang akan kita lihat di lapangan hijau saja. Kami sebagai pelatih membayangkan serangan, mencapai kotak penalti, dan mencetak gol, tetapi ketika peluit dibunyikan, terjadi hal-hal tak terduga yang tidak pernah ada dalam bayangan kami."

Mengenai perubahan yang terjadi pada penampilan Liverpool bersama pelatih baru Andoni Iraola, pelatih Los Rojiblancos itu menyatakan: "Saya melihat pelatih mereka berusaha menerapkan filosofi yang ia tampilkan bersama tim-tim sebelumnya; ia menggarap detail-detail taktis untuk semua orang dan melibatkan seluruh pemain. Untuk mencapai gaya main yang ideal dibutuhkan waktu, tetapi tim ini berkembang dan memiliki unsur-unsur berkualitas tinggi. Ia pelatih hebat dengan visi jelas yang akan sampai kepada para pemain agar mereka mencerminkan gaya sepak bola yang ia yakini."

Terkait dengan sikapnya soal menurunkan salah satu dari penyerang murninya di lini depan, pria Argentina itu menegaskan: "Jonathan baru saja datang dan tidak bisa tampil di laga sebelumnya karena masalah tertentu, sementara Julian (Alvarez) masih dalam tahap perkembangan dan saya belum melihatnya siap untuk memulai sebagai pemain inti, tetapi ia pasti akan membantu kami seiring bertambahnya menit pertandingan."

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Ketika ditanya soal penilaiannya terhadap kesiapan tim menjelang dimulainya perjalanan Liga Champions Eropa, Simeone berkata: "Mencapai final di stadion kami (Metropolitano) adalah hal yang sangat penting bagi klub, dan kami harus bekerja keras untuk berambisi meraih posisi bergengsi itu. Saat ini kami berada dalam tahap membangun dan beradaptasi di tengah kehadiran pemain-pemain baru, kondisi Julian, bergabungnya David di penghujung bursa transfer, ditambah para pemain yang datang terlambat dari tugas internasional yang tak seorang pun peduli soal itu.. tetapi kami akan mengembalikan ritme kami langkah demi langkah."

Menanggapi pernyataan Iraola, pelatih Liverpool, mengenai keunggulan Simeone dalam faktor pengalaman, pria Argentina itu berkomentar: "Ketika Anda menangani tim baru, Anda memiliki antusiasme luar biasa yang Anda tularkan kepada para pemain, dan pada aspek inilah secara khusus Iraola unggul atas saya."

Mengenai perbedaan antara gaya main Liverpool dan Atletico Madrid, Simeone menjelaskan: "Saya tidak tahu bagaimana kita bisa mendefinisikan gaya main secara tepat, ataupun bagaimana kita menentukan konsep menyerang dan bertahan; sebab Anda bisa saja menguasai bola tanpa melepaskan tembakan, atau melepaskan 3 tembakan dan menang.. ada klub-klub yang bercirikan naluri menyerang yang ganas seperti Liverpool, dan Atletico Madrid juga memberi kesan seperti itu."