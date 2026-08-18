Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, menutup pintu kepergian Julian Alvarez ke Barcelona pada bursa transfer saat ini, sekaligus menegaskan keinginannya untuk mempertahankan penyerang asal Argentina tersebut, meski kontroversi seputar masa depannya masih berlanjut sekitar dua pekan sebelum bursa transfer ditutup.

Menurut pernyataan Simeone dalam konferensi pers yang mendahului laga Atletico melawan Malaga pada pembuka perjalanannya di Liga Spanyol, sikap manajemen klub yang dipimpin oleh Miguel Angel Gil Marin sudah jelas dan tegas mengenai masa depan Alvarez, seraya menegaskan bahwa pernyataan pemilik klub telah mengakhiri ruang kontroversi soal kemungkinan kepergiannya.

Simeone berkata: "Jika pemilik klub Gil Marin sudah berbicara secara tegas, menurut saya urusannya sudah sangat jelas," merujuk pada penolakan Atletico untuk membuka pintu kepindahan penyerangnya ke Barcelona.

Pada saat yang sama, pelatih asal Argentina itu mengakui bahwa Alvarez sedang melalui fase sulit secara psikologis maupun dari sisi permainan, sekaligus menegaskan bahwa klub berupaya membantunya untuk kembali fokus dan meraih kondisi terbaiknya, namun ia menjelaskan bahwa pemain tersebut saat ini belum siap untuk tampil.

Simeone menambahkan: "Dari sisi permainan, kami akan berusaha merawat sosok dan pemainnya, dan kami berharap ia berada dalam kondisi yang tepat untuk terus menjaga nama dan pemain seperti dirinya," seraya menjelaskan bahwa tim pelatih tidak melihatnya dalam kondisi yang memungkinkannya untuk ikut bermain dalam pertandingan saat ini.

Meski di tengah krisis yang menyelimuti masa depan penyerang asal Argentina itu, Simeone menegaskan bahwa ia masih meyakini proyek pembangunan tim di sekitar Alvarez, sekaligus menegaskan bahwa pemain tersebut telah memberikan banyak hal bagi Atletico sejak kedatangannya, dan bahwa ia masih menjadi bagian penting dari rencananya untuk musim baru.

Sang pelatih berkata: "Saya masih berpikir dengan cara yang sama. Dia anak muda yang istimewa, dan kami terus berpikir untuk membangun tim di sekelilingnya. Dia telah memberikan banyak hal bagi klub sejak kedatangannya."

Pada saat yang sama, Simeone menegaskan bahwa Alvarez tidak akan masuk dalam daftar Atletico untuk laga pertamanya di Liga Spanyol, yang dijadwalkan melawan Malaga pada Rabu malam, mengingat ia belum siap untuk tampil.

Sang pelatih menolak terlibat dalam perdebatan mengenai reaksi para suporter Atletico terhadap pemain tersebut jika ia bertahan di skuad, sekaligus menegaskan penghormatannya terhadap semua pendapat, dan mencontohkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ia lalui bersama para pemain yang menghadapi situasi serupa, seperti Diego Costa dan Antoine Griezmann.

Ia berkata: "Orang-orang akan memberikan pendapat mereka dan memikirkan apa yang harus mereka pikirkan. Saya menghormati semua sikap."

Terkait bursa transfer, Simeone membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru, seraya menegaskan bahwa Atletico masih siap menghadapi perkembangan apa pun sebelum bursa ditutup, dan bahwa gambaran akhir tim akan jelas setelah bursa transfer berakhir.

Pelatih asal Argentina itu berkata: "Bursa masih ada dan kami siap menghadapi apa yang akan terjadi. Ketika bursa berakhir, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang keadaan kami."