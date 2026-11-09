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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Simeone mengabaikan kartu truf di malam kejatuhan Atletico

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
A. Lookman
D. Simeone
Spanyol

Lookman membayar harga atas pilihan Simeone

Atletico Madrid kembali tertinggal 5 poin dari Barcelona, setelah gagal merebut puncak klasemen La Liga.

Atleti sempat unggul dalam skor atas Barcelona, namun pada akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari pasukan pelatih Hansi Flick.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Diego Simeone, pelatih Los Rojiblancos, lebih memilih untuk tidak memainkan pemain asal Nigeria miliknya, Ademola Lookman, meskipun ia masih memiliki satu kesempatan pergantian pemain tambahan.

Simeone mempertahankan Julian Alvarez di lapangan sepanjang pertandingan, kendati menerima cemoohan, dan ia melakukan pergantian pemain melalui 3 periode. Namun ia hanya melakukan empat pergantian saja, dan sang Laba-laba tidak termasuk di antaranya.

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Sorloth masuk pertama kali, lalu Hojlund dan Cardoso, sebelum akhirnya memasukkan Jonathan David pada menit ke-78. Seluruh pergantian bersifat ofensif, mengingat timnya tengah tertinggal dalam skor, suatu hal yang semestinya menuntut dilakukannya pergantian kelima dengan memainkan Lookman.

Dengan Frenkie de Jong yang bermain di posisi bek kanan secara terpaksa, serta kebutuhan Atletico Madrid untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 1-2, winger asal Nigeria itu seharusnya menjadi pilihan utama dalam situasi lain mana pun.

Namun kenyataannya tidak demikian, sebab pelatih Diego Simeone lebih memilih untuk tidak memainkan Lookman, meskipun ia masih memiliki satu kesempatan pergantian pemain tambahan.

Lookman tengah melalui fase yang sangat sulit, di mana performanya saat ini jauh berbeda dari yang ia tunjukkan selama bulan-bulan pertamanya di Stadion Metropolitano. Simeone pun berulang kali menegaskan persoalan ini dalam konferensi persnya.

El Cholo menuntut pemain asal Nigeria itu untuk memberikan lebih banyak lagi, meskipun ia sebelumnya pernah mencetak dua gol ke gawang Barcelona. Namun kali ini ia mendapati dirinya hanya menyaksikan timnya kehilangan peluang untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga, tanpa bahkan memperoleh kesempatan untuk membantu.

Atletico Madrid membutuhkan versi terbaik dari Lookman, namun pemain asal Nigeria itu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan sang pelatih asal Argentina.

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