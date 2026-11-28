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Pelatih asal Argentina Diego Simeone, juru taktik Atletico Madrid, menegaskan bahwa laga melawan Barcelona yang akan datang bakal sulit. Ia menyebut para pemainnya harus mengerahkan upaya besar untuk meraih hasil positif, setelah Atletico menang 1-0 atas Elche dalam lanjutan La Liga di Stadion Martínez Valero.

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Menurut Simeone, timnya sudah tahu sejak awal bahwa mereka akan menghadapi kesulitan melawan Elche. “Kami tahu cara menderita,” ujarnya, merujuk pada jalannya pertandingan yang diwarnai periode saling menekan, meski Atletico mampu memetik kemenangan.

Ia menambahkan bahwa lawannya sudah terbiasa menjalani pertandingan yang berlangsung ketat, seraya mencontohkan laga-laga Elche melawan Real Madrid, Real Betis, dan Real Sociedad, di mana mereka tetap berpeluang meraih hasil positif hingga menit-menit akhir.

Pelatih Atletico itu menyatakan puas dengan penampilan timnya di laga tandang, sembari menyinggung rentetan enam kemenangan tandang beruntun. Ia juga memuji awal laga yang baik dari para pemainnya melawan Elche serta kemampuan mereka mengendalikan beberapa fase pertandingan.

Namun, ia mengakui bahwa kesalahan memberi tuan rumah peluang untuk bangkit. Menurutnya, kesalahan Marc Pubill turut mengubah jalannya laga, sebelum situasi kembali rumit setelah timnya kebobolan gol lagi, sehingga hasil pertandingan belum ditentukan hingga akhir.

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Simeone memuji penyerang asal Argentina Julian Alvarez, yang mencetak gol dalam laga tersebut. Ia menilai tim membutuhkan Alvarez dalam kondisi terbaiknya, baik secara fisik maupun teknik. “Hari ini ia kembali tampil luar biasa dan mencetak gol yang indah. Kami membutuhkannya dalam kondisi kuat dan bersemangat, dan kami akan menjaganya dengan baik agar ia bisa memberikan apa yang kami butuhkan darinya,” katanya.

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Ia menegaskan bahwa konsistensi Alvarez di level tersebut menjadi elemen penting dalam perhitungan tim pada periode mendatang.

Terkait laga melawan Barcelona yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, pelatih asal Argentina itu mengingatkan beratnya tugas yang menanti. Ia menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki situasinya sendiri dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kandang lawan.

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Ia menjelaskan bahwa para pemainnya menjalani pertandingan berat di Liga Champions pada Rabu lalu, sebelum menghadapi Elche, dengan susunan pemain yang tidak jauh berbeda, sehingga tantangan fisik menjadi semakin besar. “Kami akan menderita di Barcelona,” tambahnya.

Simeone menolak anggapan bahwa kemenangan atas Elche menjadi faktor penentu yang mengubah kondisi mental para pemain jelang laga kontra Barcelona. Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai perbedaan suasana dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan tim Catalan tersebut, yang didahului kekalahan dari Bayern Munich.

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Ia mengatakan bahwa laga-laga besar memiliki karakter tersendiri dan para pemain cepat melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, mulai hari Senin fokus mereka akan beralih ke pertandingan berikutnya dan persiapannya, tanpa terbebani hasil laga-laga sebelumnya.

Mengenai dampak absennya Marc Pubill akibat skorsing akumulasi kartu, ditambah absennya Romero, terhadap rencana permainannya, Simeone menegaskan bahwa hal itu tidak akan membuatnya mengubah pendekatan yang hendak ia terapkan. Ia menyebut tim akan berusaha melanjutkan gaya bermain yang sama seperti yang ditunjukkan pada laga liga sebelumnya melawan Getafe.

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Ia menambahkan bahwa absennya pemain seperti ini merupakan bagian dari sepak bola, baik karena cedera maupun akumulasi kartu kuning, dan bahwa staf pelatih akan bekerja sepanjang pekan untuk mempersiapkan para pemain yang tersedia agar tim bisa menghadapi Barcelona dalam kondisi sebaik mungkin.