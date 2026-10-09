Diego Simeone, pelatih asal Argentina yang menukangi Atletico Madrid, berbicara mengenai kembalinya kompetisi La Liga Spanyol setelah jeda internasional, menjelang laga melawan Deportivo Alaves. Ia menegaskan sulitnya pertandingan tersebut, serta menyinggung kelelahan para pemain akibat padatnya jadwal pertandingan. Ia juga menyampaikan pesan penghargaan kepada rekan senegaranya, Lionel Messi, yang baru-baru ini mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional.

Atletico Madrid akan bertandang ke markas Alaves di Stadion Mendizorroza, Sabtu besok, demi melanjutkan hasil positif mereka, dalam laga yang menurut Simeone tidak akan mudah. Ia menyebut bahwa lawannya menampilkan performa yang bagus, khususnya di lini pertahanan.

Simeone memuji Messi dan mengenang warisan Maradona

Ketika ditanya mengenai pilihan antara Diego Maradona dan Lionel Messi untuk bermain dalam sebuah laga final, Simeone menolak membandingkan kedua legenda tersebut, dengan berkata: "Saya tidak akan masuk ke dalam permainan memilih salah satu dari mereka. Saya mendapat kesempatan bermain bersama Maradona, tetapi saya tidak mendapat kesempatan bermain bersama Messi."

Ia menambahkan: "Kami, orang Argentina, bersyukur karena kami hidup di era pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Messi melampaui segala batas yang mungkin, dan ia menyikapi segala sesuatu dengan penuh rasa hormat."

Pertandingan berikutnya ALA LaLiga 10.15 ATM

Pelatih Atletico Madrid itu melanjutkan: "Sebagai orang Argentina, saya berterima kasih kepadanya atas segala yang ia berikan kepada kami, tetapi yang terpenting adalah apa yang ia ajarkan kepada kami tentang berjuang. Ia mengajarkan kami bahwa ketika segala sesuatu memburuk, kami harus terus melangkah maju."

Simeone mengkritik padatnya jadwal pertandingan selama jeda internasional

Simeone menyinggung sistem jeda internasional, dengan menilai bahwa eksperimen baru ini layak untuk dievaluasi, mengingat sejumlah pemain memainkan hampir 4 pertandingan selama periode terakhir.

Ia berkata: "Eksperimen baru yang diperkenalkan ini bagus, tetapi harus dievaluasi demi kepentingan para pemain, yang sebagian besar memainkan hampir 4 pertandingan. Kita harus memikirkan bagaimana para pemain dapat terus memberikan hiburan kepada para penggemar, karena kita sedang mendekati fase di mana pemandangan ini bisa menghilang."

Ia menambahkan: "Jelas bahwa hal ini memberikan keuntungan ekonomi bagi tim-tim nasional, tetapi seharusnya hal ini dibicarakan dengan para pemain. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang kami sajikan adalah sebuah pertunjukan untuk para penggemar."

Mengenai sisi positif dari periode jeda, Simeone menjelaskan bahwa timnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga, serta mampu mengatur jadwal latihan dan hari libur di tengah ketiadaan pertandingan.

Namun, ia menekankan bahwa jeda tersebut berpengaruh pada kesinambungan kerja tim, dengan berkata: "Kita akan lihat bagaimana ujian pertama ini dievaluasi, dan seharusnya hal ini dibicarakan dengan para pemain. Agar pertunjukan ini sepadan dengan apa yang dibayarkan para penggemar, para pemain perlu mendapatkan istirahat."

Ketika ditanya bagaimana cara memperbaiki periode jeda internasional, ia menjawab singkat: "Dengan segala hormat, (saya sedang memikirkan) Alaves. Biarlah hal itu dipikirkan oleh mereka yang memikul tanggung jawab untuk memikirkannya."

Situasi Julian Alvarez serta kembalinya Barrios dan Sorloth

Mengenai kondisi rekan senegaranya, Julian Alvarez, Simeone berkata: "Saya melihatnya dalam kondisi baik, bersemangat, dan memiliki keinginan untuk memberikan segala kemampuannya, seperti yang selalu ia lakukan. Ketika ia dalam kondisi baik, ia memberikan kami situasi yang berbeda di lini serang."

Ia juga berbicara tentang Pablo Barrios dan Alexander Sorloth, dengan menegaskan bahwa keduanya bekerja dengan baik, dan bahwa Barrios telah mulai berlatih sejak pekan lalu.

Ia berkata: "Keduanya bekerja dengan sangat baik, dan akan tampil dalam pertandingan. Kami berharap mereka menampilkan yang terbaik, karena masing-masing memberi kami pilihan yang berbeda dalam permainan."

Simeone menutup pernyataannya dengan menegaskan sulitnya laga melawan Alaves, dengan menyebut bahwa mereka adalah tim yang paling sedikit kebobolan di kompetisi tersebut, serta memuji kinerja yang ditampilkan pelatihnya, Kike Sanchez Flores, terutama di sisi pertahanan, menjelang laga yang dinanti di Mendizorroza.