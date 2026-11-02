Atletico Madrid bersiap menjalani pekan yang sangat sulit, karena anak-anak asuh pelatih Diego Simeone menanti dua laga kelas berat, menghadapi Bayern Munich dan Barcelona.

Atletico Madrid akan menjamu Bayern Munich, besok Selasa, di Liga Champions, sebelum bentrokan melawan Barcelona, Minggu mendatang, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip "Marca", bahwa Simeone menghadapi dilema terkait pemainnya, Cuti Romero, yang bisa berdampak menentukan pada hasil kedua laga tersebut.

Romero memainkan peran yang menonjol. Bek Argentina itu telah kembali ke skuad untuk laga Sabtu lalu melawan Levante, setelah pulih dari masalah fisik yang membuatnya absen menghadapi Stuttgart dan Deportivo La Coruna.

Namun demikian, pada akhirnya ia tidak bermain sama sekali, bahkan untuk satu menit pun, selama kemenangan klub Madrid itu atas Levante.

Terlebih lagi, pemain tersebut kembali menjalani sesi latihan di dalam ruang gym pada hari Senin ini, sebagaimana yang ia lakukan sehari setelah laga melawan Levante. Hal itu menambah keraguan mengenai kondisi fisiknya dan sejauh mana kesiapannya untuk tampil sebagai starter menghadapi Bayern Munich.

Memang, setelah absen dari latihan di lapangan pada sesi hari ini, semua indikasi menunjukkan bahwa Simeone tidak akan mengambil risiko memainkan bek Argentina itu, meskipun kemungkinan ia mendapatkan beberapa menit menghadapi Bayern Munich masih terbuka.

Sang pelatih mungkin memutuskan untuk menyimpan Cuti demi laga Minggu mendatang, saat Atletico harus menemukan cara yang tepat untuk menghentikan Lamine Yamal dan Raphinha.

Prioritasnya adalah mengatur menit bermain Cuti Romero dan menghindari ia mengalami cedera fisik, selama pekan di mana klub Madrid itu menanti dua tantangan dengan tingkat kesulitan tertinggi.

Harus pula diperhitungkan catatan cedera yang dialami Cuti Romero selama beberapa musim terakhir. Ini adalah faktor yang pasti akan dipertimbangkan Simeone, dan mungkin mendorongnya untuk membagi menit bermain sang bek serta menyimpannya untuk laga melawan Barcelona.

Bagaimanapun, kehadirannya menjadi kabar penting bagi Atletico Madrid sebelum menjalani dua dari laga tersulit musim ini.

Pada akhirnya, Simeone harus menakar besarnya risiko dengan cermat, dan menentukan momen saat ia paling membutuhkan jasa bek Argentina tersebut.

Dengan adanya dua lawan yang memiliki kemampuan menyerang luar biasa, dan jarak waktu yang tidak lebih dari beberapa hari di antara kedua laga, pengaturan menit bermain Cuti Romero bisa berubah menjadi salah satu keputusan terpenting yang akan diambil Atletico Madrid selama pekan ini.