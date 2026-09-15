Simeone Abaikan Mourinho dan Ungkap Pilihannya untuk Ballon d'Or

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, tampil di hadapan media hari Selasa ini menjelang laga menjamu Osasuna dalam pertandingan yang dinanti pada rangkaian pekan keenam Liga Spanyol, di mana ia memastikan kondisi para pemain yang cedera, serta menyampaikan pesan kepada para pendukung Los Rojiblancos untuk bersatu pada fase ini, sebagai respons atas gelombang kritik yang kian meningkat.

Mengenai perkembangan medis terkait penyerangnya Julian Alvarez dan kemungkinannya untuk tampil, Simeone mengungkapkan dalam konferensi pers yang digelarnya hari ini menurut yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca": "Berdasarkan apa yang kami diskusikan dengan tim medis, ia masih dalam fase pemulihan, dan tidak akan tersedia pada laga esok hari."

Terkait pilihan di lini serang antara Alvarez dan Jonathan David, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan: "Jonathan tampil sangat baik saat masuk pada pertandingan lalu, dan kami akan mengevaluasi apakah ia akan menjadi starter atau turun di babak kedua, dan kami akan mengambil keputusan itu pada pagi hari esok."

Menanggapi kontradiksi antara raihan tim yang mengumpulkan 6 poin dari 9 poin yang tersedia di luar kandang di tengah keriuhan media dan kritik yang terus berlangsung, Simeone berkomentar: "Pada mulanya, saya tidak berbicara tentang jadwal melainkan tentang periode istirahat; kami baru pulang larut dari San Sebastian dan dari Liga Champions, dan ini hal yang wajar. Kami sudah terbiasa dengan negativitas yang datang dari sebagian pihak, sebab begitu muncul peluang untuk mengkritik, kita akan menemukannya hadir, tetapi ini bagian dari perkembangan, maka dari itu kami menyambutnya."

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Simeone melanjutkan penjelasannya soal kondisi tim: "Kami adalah tim yang sedang dibangun; sebanyak 7 pemain telah pergi dan 5 pemain baru bergabung, ditambah beberapa elemen dari akademi, dan persoalannya tidak sesederhana yang terlihat. Namun kami tim yang kompetitif dan akan terus membaik seiring menjalani pertandingan; itulah yang saya rasakan, kami dalam proses pembangunan dan membutuhkan waktu yang tidak diberikan kepadamu oleh dunia sepak bola."

Pelatih Atletico Madrid itu menyerukan kepada para pendukungnya untuk mendukung tim pada laga esok hari, dengan berkata: "Yang kami butuhkan adalah menampilkan pertandingan yang kuat menghadapi lawan yang mengalami kebutuhan yang sama seperti kami. Kami membutuhkan energi para pendukung dan agar para pemain menerjemahkannya di dalam lapangan, sebab kami baru saja melalui pertandingan yang sulit dan berharap menemukan atmosfer penuh semangat yang biasa kami rasakan."

Mengenai apa yang dilontarkan Jose Mourinho dan keheranannya atas tidak adanya pertanyaan dari para jurnalis soal penalti yang diberikan untuk Barcelona dan Atletico Madrid, Simeone menjawab sambil tertawa: "Saya tidak punya sesuatu untuk dikatakan atau dikomentari."

Ketika ditanya tentang kandidat favoritnya untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, Simeone menjawab tanpa ragu: "Messi, tanpa keraguan sedikit pun. Setelah Piala Dunia yang ia persembahkan dan di usia ini? Messi tanpa keraguan sedikit pun."

Simeone menutup pembicaraannya dengan menyinggung jadwal pertandingan dan periode jeda yang panjang: "Jeda selama tiga pekan dianggap sebagai hal yang baru, tetapi kami berusaha beradaptasi dengan segalanya. Para pemain memiliki keinginan yang penuh, dan ini bagian dari permainan, dan kami berada di tempat yang kami pilih untuk kami tempati."

Perlu diingat bahwa Atletico Madrid menempati peringkat kelima Liga Spanyol dengan raihan 10 poin, setelah menang dalam 3 pertandingan, imbang dalam satu laga, dan kalah dalam laga lainnya.