Silva di urutan teratas... Mengapa Mourinho tidak masuk dalam "daftar tersembunyi" Real Madrid?

Di saat Real Madrid bersiap menyambut musim baru yang penuh ambisi, klub “Los Blancos” ini dihadapkan pada tagihan tak terduga yang mungkin memunculkan pertanyaan mengenai biaya tersembunyi di balik transfer-transfer besar.

Real Madrid terpaksa membayar 173.428,50 euro kepada Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF), terkait tiga dari empat transfer yang telah diumumkan secara resmi sebagai persiapan untuk musim baru.

Menurut media Spanyol “Mundo Deportivo”, jumlah ini merupakan biaya pendaftaran awal yang wajib, yang harus dibayarkan oleh semua klub di divisi pertama dan kedua saat mendaftarkan pemain baru.

Tiga transfer yang akan membebani klub dengan jumlah tersebut meliputi: Bernardo Silva (Portugal), Ibrahima Konaté (Prancis), dan Denzel Dumfries (Belanda). Sedangkan pemain asal Spanyol, Marc Cucurella, tidak tunduk pada ketentuan ini meskipun ini merupakan pendaftaran pertamanya bersama Real Madrid, karena ia sebelumnya pernah bermain di La Liga bersama Getafe sebelum pindah ke Liga Inggris.

Biaya yang ditetapkan di divisi utama sebesar 57.809,50 euro untuk setiap pemain yang menjalani debutnya di kompetisi tersebut. Dengan demikian, total yang harus dibayarkan Real Madrid hingga saat ini untuk mendaftarkan ketiga pemain barunya mencapai sekitar 200 ribu euro.

Ketentuan yang sama berlaku bagi José Mourinho yang kembali, yang sebelumnya pernah memimpin Real Madrid selama dua setengah musim, di mana kembalinya ia dibebaskan dari beberapa biaya tambahan yang dikenakan sepenuhnya kepada pelatih baru.

Biaya-biaya ini, yang sering kali luput dari perhatian publik, mengingatkan bahwa setiap kesepakatan baru di dunia sepak bola memiliki biaya tersembunyi di luar nilai transfer dan gaji.