Manchester United telah menentukan sikapnya terhadap tawaran dari klub-klub besar Eropa yang ingin merekrut salah satu bintangnya, bertepatan dengan semakin dekatnya waktu penutupan bursa transfer.

Sumber-sumber tingkat tinggi di Old Trafford menegaskan kepada "BBC" bahwa klub tidak berniat menerima tawaran apa pun untuk merekrut kapten tim Bruno Fernandes sebelum tenggat akhir transfer bulan depan. Bahkan yang mengejutkan, sikapnya melampaui sekadar menolak tawaran, karena kini menganggap pemain tersebut "tidak dijual dengan harga berapa pun".

Lembaga penyiaran Inggris tersebut pekan lalu telah mengetahui bahwa Galatasaray dari Turki, bersama Juventus dan Milan dari Italia, sedang mempertimbangkan kemungkinan menguji sikap Manchester United terhadap kaptennya.

Informasi menyebutkan bahwa klub Turki itu berniat mengajukan tawaran yang nilai akhirnya mencapai 50 juta euro (42,7 juta pound sterling). Namun sumber-sumber di klub Inggris tersebut berpandangan bahwa Galatasaray hanya akan membuang-buang waktunya jika mencoba mengajukan tawaran, mengingat United bersikeras mempertahankan Fernandes.

Sikap klub kali ini berbeda dengan musim panas lalu, ketika mereka memberikan kebebasan kepada pemain untuk mengambil keputusan mengenai tawaran besar yang diajukan Al Hilal dari Arab Saudi.

Fernandes kemudian mengakui bahwa dirinya merasa "tersakiti" oleh sikap klubnya saat itu. Hingga kini United belum menerima tawaran resmi apa pun untuk pemain berusia 31 tahun tersebut, tetapi klub pada saat yang sama menegaskan bahwa Fernandes tidak dijual dengan harga berapa pun.

Kontrak kapten timnas Portugal itu masih tersisa satu musim, dengan adanya klausul yang memungkinkan perpanjangan untuk satu musim tambahan, sementara informasi menyebutkan bahwa sang pemain lebih memilih untuk bertahan.

Klausul penalti sebesar 57 juta pound sterling dalam kontrak Fernandes telah berakhir masa berlakunya, tanpa klub dan pemain hingga kini mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru.

Manchester United memiliki posisi yang kuat dalam segala kemungkinan negosiasi, tetapi reaksi para suporter terhadap Fernandes dalam pertandingan persahabatan melawan Leeds di Dublin pekan lalu mencerminkan besarnya tekanan yang mungkin dihadapi klub jika terlihat tidak melakukan segala upaya untuk mempertahankan kaptennya.

Fernandes mencatatkan rekor di Liga Primer Inggris dengan 21 assist pada musim lalu, dan ia menjadi kandidat terkuat untuk meraih penghargaan pemain terbaik Liga Primer Inggris musim 2025-2026 di Manchester pekan depan.

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