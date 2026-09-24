Virgil van Dijk cukup puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Jerman. Timnas Belanda sempat terlihat akan memulai era Xavi dengan kekalahan, tetapi berkat momen akhir dari Ruben van Bommel, satu poin berhasil diselamatkan. Poin yang sangat penting, menurut Van Dijk.

“Saya pikir kami setidaknya pantas mendapatkan satu poin hari ini,” buka Van Dijk kepada NOS. “Dalam beberapa fase kami bermain sangat baik, pada beberapa momen ketika kami mengambil risiko dengan menekan, kami kadang rentan, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa kami tingkatkan. Setelah bekerja selama tiga hari, saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat bagus.”

“Gol pertama itu menurut saya terlalu mudah dianulir, seingat saya Brian (Brobbey, red.) sama sekali tidak melakukan apa-apa,” lanjut sang kapten soal wasit Alejandro Hernández Hernández. “Pada gol mereka, kami merasa bola seharusnya keluar karena mereka lebih dulu mundur. Pada akhirnya memang tidak beruntung karena bola jatuh dengan sangat tepat untuk mereka. Pada akhirnya kami meraih satu poin, dan kami akan kembali bekerja keras di lapangan latihan untuk memastikan kami meraih tiga poin pada pertandingan berikutnya.”

Reporter Jeroen Stekelenburg menyebut Van Dijk ‘cukup puas’ dalam reaksinya, sementara Belanda menjadi pihak yang lebih dominan pada babak kedua. “Kami setidaknya pantas mendapatkan satu poin. Kami akan menganalisisnya,” respons Van Dijk. “Tentu saja kami juga bisa tertinggal 2-0 pada babak pertama, tetapi kami mendapatkan satu poin dan kami terus melangkah.”

“Hasil ini jelas membantu kepercayaan diri dan juga menegaskan kerja bagus yang kami lakukan dalam tiga hari terakhir. Tapi masih ada jauh lebih banyak yang bisa ditunjukkan, itu juga akan disampaikan pelatih tim nasional. Namun ada sesuatu untuk dibangun, jadi kami lanjut,” tutupnya.

Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer, dan Rafael van der Vaart kemudian menyimpulkan bahwa Van Dijk terdengar agak ‘rendah hati’ dalam wawancaranya. “Ya, mungkin karena keributan sebelumnya,” kata De Boer. “Dia berpikir: biar saya tidak usah terlalu macam-macam. Tapi mereka sempat bermain bagus dalam beberapa fase, jadi wajar dia mengatakan itu.”

Pada Rabu, Van Dijk masih berada dalam suasana hati yang sangat berbeda saat konferensi pers. Saat itu ia dengan tajam membela diri ke arah pers yang hadir, dengan tudingan bahwa dirinya tidak mendapat cukup apresiasi dan dinilai dengan cara yang berbeda dibandingkan yang lain. Ia juga menganggap sangat buruk bahwa dirinya ditunjuk sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas rencana taktis melawan Maroko di Piala Dunia. Situasinya berkembang menjadi pertengkaran besar.