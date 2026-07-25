Masa depan Vinicius Junior terus memantik perdebatan di bursa transfer, di tengah macetnya negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid.

Kontrak pemain internasional Brasil itu dengan Real Madrid akan berakhir pada musim panas tahun depan, sementara negosiasi perpanjangan kontraknya belum menunjukkan kemajuan berarti hingga saat ini.

Nama Vinicius mulai bergaung di lingkungan klub-klub besar Liga Inggris, meski opsi yang tersedia bagi bintang Brasil itu tampak terbatas hingga kini, menurut jurnalis Ben Jacobs.

Ben Jacobs mengungkapkan bahwa perwakilan Vinicius Junior menawarkan nama sayap Real Madrid tersebut kepada Liverpool sebagai opsi potensial selama bursa transfer musim panas ini. Meski demikian, Liverpool belum membuka negosiasi serius atau langsung untuk merekrut sang pemain, karena Liverpool saat ini fokus memperkuat posisi sayap kanan.

Jacobs menuturkan bahwa jika Vinicius memutuskan meninggalkan Real Madrid musim panas ini, maka Arsenal tetap menjadi satu-satunya tujuan yang tertarik dengan transfer ini hingga saat ini, di tengah tidak adanya minat sungguh-sungguh dari klub-klub lain.

Ia menyebutkan bahwa Arsenal menangani berkas ini dengan hati-hati karena adanya kerumitan di dalam Real Madrid, namun mereka siap membuka pintu negosiasi jika menerima sinyal positif dari pihak pemain dan perwakilannya.

Ia menutup: "Pada saat yang sama, Liga Arab Saudi masih memimpikan untuk merekrut bintang Brasil itu, di mana diyakini Al Ahli akan menjadi tujuan yang paling dekat jika sang pemain menunjukkan kesiapannya untuk pindah, dengan catatan bahwa tawaran berdurasi lima tahun senilai satu miliar euro sebelumnya telah diajukan kepadanya tahun lalu."