Dalam momen yang mencerminkan jiwa sportivitas di luar persaingan di atas lapangan hijau, Gregor Kobel, kiper Borussia Dortmund, berinisiatif menyampaikan pesan permintaan maaf dan belasungkawa kepada Ismael Saibari, bintang Bayern Munich, usai cedera serius yang dialaminya dalam pertandingan kedua tim, yang berakhir dengan skor imbang 2-2.

Bayern Munich mengumumkan, pada hari Minggu, bahwa pemain asal Maroko berusia 25 tahun itu mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki kanan, setelah menjalani operasi yang sukses, untuk memulai perjalanan pemulihan dari cedera yang akan membuatnya absen dari lapangan dalam waktu lama.

Kobel, yang berusia 28 tahun, menunjukkan jiwa sportivitas yang mencolok, setelah berinisiatif meminta maaf kepada Saibari, sebelum pengumuman resmi mengenai rincian cederanya, seraya mendoakan kesembuhan cepat dan kembali segera ke lapangan.

Kiper asal Swiss itu mengunggah sebuah pesan melalui fitur stories pada akunnya di situs "Instagram", pada hari Minggu, yang berbunyi: "Saya benar-benar menyesali apa yang terjadi. Saya mendoakan segala yang terbaik untukmu, cepat sembuh Ismael!".

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Saibari pun tak lama membalas pesan kiper Borussia Dortmund tersebut, di mana ia membagikannya kembali melalui akunnya, dan menulis: "Terima kasih, aku sangat menghargainya!".

Bagaimana Saibari mengalami cedera?

Rincian cedera itu bermula pada menit ke-26 pertandingan Bayern Munich dan Borussia Dortmund, ketika Saibari mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kanannya, dalam benturan dengan Kobel memperebutkan salah satu bola rebound, dan itu terjadi setelah ia menyia-nyiakan peluang berbahaya di depan gawang.

Pemain asal Maroko itu tidak mampu menyelesaikan pertandingan, lalu meninggalkan lapangan dengan bantuan dokter Bayern Munich, Profesor Dr. Peter Ueblacker, dan ahli fisioterapi Stephan Weckert.

Setelah pertandingan berakhir, Saibari terlihat meninggalkan lapangan dengan bantuan dua kruk, di tengah kekhawatiran bahwa ia mengalami cedera parah, sebelum pemeriksaan medis, sekitar 16 jam kemudian, memastikan kebenaran kekhawatiran tersebut.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Saibari akan absen dari lapangan selama tidak kurang dari tiga bulan, yang berarti berakhirnya partisipasinya bersama Bayern Munich sepanjang tahun ini, sebuah pukulan telak bagi klub Bavaria itu yang akan kehilangan salah satu elemen penting lini serangnya.

Mimpi buruk cedera menghantam Bayern

Kesulitan Bayern Munich tidak berhenti pada cedera Saibari, karena Serge Gnabry, yang berusia 31 tahun, mengalami cedera otot pada hamstring kiri selama pertandingan yang sama, menjadikannya tambahan terbaru dalam daftar absen tim.

Surat kabar "Bild" menyebutkan bahwa pemain internasional Jerman itu akan menepi dari lapangan selama empat hingga enam pekan, yang menempatkan tim pelatih pada tantangan besar di tengah rentetan cedera yang menghantam lini depan.

Penderitaan Bayern Munich berlipat ganda jelang pertandingan yang dinantikan melawan Atletico Madrid, Selasa, di Liga Champions Eropa, karena mereka akan kehilangan empat dari pemain lini serang terpentingnya, yaitu Luis Diaz, yang mengalami robekan serat otot hamstring kiri, dan Jamal Musiala, yang mengalami robekan serat otot hamstring kanan, di samping Saibari dan Gnabry.

Dengan demikian, Bayern Munich menerima pukulan menyakitkan pada tataran opsi serangnya, setelah kehilangan empat nama berpengaruh di waktu yang sangat krusial, sementara Kobel mencuri perhatian dengan gestur kemanusiaan terhadap Saibari, menegaskan bahwa jiwa sportivitas melampaui batas persaingan dan rivalitas antara kedua seteru.