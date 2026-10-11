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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
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Sikap humanis Zamalek sebelum laga puncak melawan Al Ahly

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Mesir

Jauh dari perebutan poin

Dalam sebuah gestur kemanusiaan beberapa jam sebelum laga puncak yang dinanti melawan Al Ahly, Zamalek menyampaikan pesan dukungan kepada Mahmoud Taher, mantan presiden Al Ahly, dengan mendoakan kesembuhan cepat setelah ia mengalami gangguan kesehatan.

Dewan direksi Zamalek, yang dipimpin Hussein Labib, mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Minggu ini, yang di dalamnya menyampaikan doa terbaik bagi kesembuhan Mahmoud Taher serta memohon kepada Allah agar memberinya kesehatan dan kesembuhan sepenuhnya.

Inisiatif ini muncul menjelang duel kedua rival di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pekan keenam Liga Primer Mesir, pada laga yang dijalani kedua tim dengan koleksi 13 poin masing-masing, tertinggal dari pemuncak klasemen Pyramids.

Sebelumnya, dewan direksi Al Ahly yang dipimpin Mahmoud El Khatib telah mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu, yang di dalamnya menyampaikan dukungan kepada mantan presiden klub tersebut, yang memimpin Al Ahly pada periode Maret 2014 hingga Desember 2017.

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