Siapa yang akan mengambil langkah? Mantan pemain berbakat itu kini menemui jalan buntu di PSV

Masih belum ada kejelasan mengenai masa depan Isaac Babadi. Gelandang berusia 21 tahun itu tidak lagi menjadi bagian dari tim utama PSV dan, menurut Eindhovens Dagblad, diizinkan untuk hengkang.

PSV memperhitungkan kepergian sejumlah pemain bintang, namun di sisi lain juga ingin melepas beberapa pemain yang tidak lagi dibutuhkan.

Di antaranya, Joël Drommel, Adamo Nagalo, dan Babadi tidak lagi masuk dalam rencana Peter Bosz.

Sebelumnya, pengamat klub Rik Elfrink telah melaporkan bahwa Babadi tidak kekurangan minat dari klub lain. “Di Austria dan Swiss, klub-klub dengan ambisi Eropa menunjukkan minat konkret, sementara tim-tim Belanda juga memantaunya.”

“Selama bulan Juli, Babadi diperkirakan akan mengambil keputusan, dan PSV bersedia bekerja sama secara profesional dalam hal ini,” tulis jurnalis tersebut.

Babadi sudah tidak lagi ikut serta dalam persiapan tim utama PSV. Mantan talenta unggulan asal Nijmegen ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 dan menurut Transfermarkt, nilainya hanya 1,5 juta euro.

Babadi akan mengakhiri kariernya dengan 35 pertandingan resmi di tim utama PSV. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak tiga gol dan satu assist.