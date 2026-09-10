Pertemuan antara Chicago Fire dan Inter Miami menjadi laga penuh nama besar di MLS. Legenda Bayern Robert Lewandowski di satu sisi, Lionel Messi, Luis Suarez dkk. di sisi lain. Namun, ada satu duel yang terutama menjadi viral.

Lewandowski lebih dulu membawa tuan rumah unggul setelah sepuluh menit, sebelum mantan bintang Real Casemiro lewat golnya tak lama setelah jeda tepatnya pada menit ke-48 memastikan skor akhir 1-1.

Kontroversi terbesar akhirnya terjadi pada fase akhir laga, ketika Lewandowski kembali terjatuh di kotak penalti pada menit ke-89 setelah dugaan pelanggaran dari Ian Fray milik Miami, tetapi wasit membiarkan permainan terus berjalan.

Sejumlah pemain tim tamu menghampiri pemain berusia 38 tahun itu, dengan rekan setim Messi di tim nasional Argentina, Rodrigo De Paul, mendorong dada pemain Polandia tersebut. Lewandowski menanggapi perselisihan itu dengan senyum, tetapi De Paul tampaknya ingin melanjutkannya.

Apa yang dikatakan Rodrigo De Paul kepada Robert Lewandowski?

Seperti ditunjukkan rekaman video, De Paul disebut juga menghina top skor sepanjang masa Polandia itu dengan kata-kata, "Sebenarnya siapa kamu, idiot?! Saya sudah dua kali menjuarai Copa America dan Piala Dunia - lalu kamu?!" Lewandowski tetap terlihat tenang dari luar.

De Paul, di sisi Messi, menjuarai Copa America 2021 dan 2024, sementara pada 2022 pemain yang kini berusia 32 tahun itu mencapai puncaknya dengan gelar Piala Dunia di Qatar. Sementara itu, legenda Polandia Lewandowski tak pernah bisa memenangi gelar besar bersama Bialo-Czerwoni.