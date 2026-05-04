"Siapa pun yang tidak melihat kualitas Kasper Dolberg, berarti tidak begitu paham sepak bola"

Henk Spaan terkesan dengan pemain Ajax, Kasper Dolberg. Penyerang asal Denmark itu tampil gemilang pada pertandingan Sabtu malam melawan PSV (2-2).

Dalam penilaian Spaan, Dolberg mendapat nilai 9. “Kita sudah lama tahu, seperti yang ditulis dan dibahas dalam berbagai podcast, bahwa Dolberg jauh lebih baik daripada Wout Weghorst yang menyedihkan dan kemampuan larinya yang luar biasa.”

“Sayangnya, Óscar García lebih memilihnya daripada pemain Denmark berbakat itu,” lanjut Spaan. Weghorst tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan pada Sabtu malam, sehingga Dolberg akhirnya mendapat kesempatan.

“Demam. Belum divaksinasi flu, juga belum divaksinasi COVID-19. Karena dia tidak percaya pada hal itu, strikerutama ini,” gerutu Spaan.

Spaan akan menganggapnya tidak masuk akal jika Jordi Cruijff benar-benar ingin melepas Dolberg. “Dia elegan, cepat, berbakat secara teknis, dan kuat. Siapa pun yang tidak melihat kualitasnya, tidak mengerti sepak bola.”

Ajax membawa Dolberg kembali ke Amsterdam musim panas lalu dengan biaya 10 juta euro. Dia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Sejauh ini, Dolberg telah bermain selama 1.358 menit, terbagi dalam 26 pertandingan resmi. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak lima gol dan tiga assist.