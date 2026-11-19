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Meski baru berusia 19 tahun, Pau Cubarsi telah menjadi salah satu bek terpenting di Barcelona dan timnas Spanyol.

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Dalam wawancara eksklusif dengan The Athletic, Cubarsi mengungkap identitas dua mantan pemain Barcelona yang paling berpengaruh dalam menginspirasinya.

Pernyataan Cubarsi dimuat oleh harian Sport. "Idola saya adalah Carles Puyol dan Gerard Piqué. Saya menyukai kedua tipe tersebut: tipe bek yang garang dan kuat, serta tipe bek yang memiliki kemampuan teknik yang baik," ujarnya.

Cubarsi juga membedakan keunggulan utama dari kedua mantan kapten Barcelona tersebut. "Piqué punya peran lebih besar dalam membangun permainan, tetapi Puyol sangat krusial dari segi mentalitas dan karakter," tambahnya.

Perpaduan kualitas tersebut sejalan dengan tipe pemain yang sedang dibangun Cubarsi untuk dirinya sendiri. Ia mampu bersinar berkat kekuatan dan ketegasannya dalam duel bertahan, ditambah akurasinya dalam mengalirkan bola dari lini belakang.

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Sosok yang menjadi sumber inspirasi Cubarsi tidak hanya terbatas pada dua legenda Barcelona itu. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga mengamati dengan saksama bek Liverpool, Virgil van Dijk.

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"Dalam beberapa tahun terakhir, saya sangat mengagumi Virgil van Dijk. Namun, saya juga terbiasa banyak menganalisis diri sendiri dan performa saya," kata Cubarsi.

Dalam konteks ini, Cubarsi mengakui bahwa ia sangat keras terhadap dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan.

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"Saya sangat kritis terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Selama pertandingan, Anda menyadari setiap pergerakan yang Anda lakukan, entah itu dilakukan dengan baik atau tidak," jelasnya.

Meski demikian, Pau Cubarsi menegaskan bahwa kesalahan tidak memengaruhi kepercayaan dirinya. "Saya terus melangkah dengan mentalitas yang sama dan berusaha meminimalkan kesalahan sebisa mungkin," ucapnya.