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Fokus pada talenta masa kini dan masa depan. Gerry Cardinale, pemilik RedBird dan Milan, mengakui bahwa Milan akan berada di garis depan dalam bursa transfer Januari.

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Tujuannya adalah memperkuat skuad Ruben Amorim dengan mendatangkan seorang bek tengah (Inacio dari Sporting Lisbon menjadi pilihan utama), pemain sayap di lini tengah, dan penyerang yang kemungkinan besar akan menggantikan Camarda, yang akan pergi (Tresoldi dari Bruges adalah incaran mahal, sementara Endrick dari Real Madrid menjadi opsi ambisius lainnya).

Milan tidak hanya membidik nama besar atau pemain mapan. Radar mereka juga menangkap sinyal menarik dari Spanyol, tepatnya dari Real Oviedo di Segunda Division. Sosok itu adalah Enzo Perez, gelandang serang atau penyerang sayap asal Spanyol kelahiran 2008, yang mencetak satu gol dalam 12 pertandingan liga, yakni dalam derbi sengit melawan Sporting Gijon.

Setelah awal yang pelan, ketika ia selalu memulai pertandingan dari bangku cadangan, Perez mulai mendapat kesempatan bermain secara rutin. Ia menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir dan bermain penuh selama 90 menit dalam tiga laga terakhir (ia absen dalam pertandingan liga akhir pekan melawan Girona karena sedang membela tim Spanyol U-19).

Musimnya terus menanjak: satu gol, tiga assist, dan kesan bahwa hanya sedikit serangan paling berbahaya Real Oviedo yang tidak melibatkan dirinya. Klub memberinya kontrak profesional pertama pada Juli lalu, berlaku hingga Juni 2029. Hingga 9 November, klausul pelepasannya bernilai €5,5 juta; kini dibutuhkan biaya jauh lebih besar untuk membawanya pergi dari Spanyol.

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Juga dari Oviedo, kota yang ia anggap sebagai rumah. Enzo Perez lahir di Oviedo, sejak dulu menjadi pendukung Oviedo, dan tumbuh di akademi klub itu sejak masa-masa bermain futsal. Ia tahu suatu saat harus mengepakkan sayap, tetapi saat ini pikirannya hanya tertuju pada timnya. Ia ingin membantu Oviedo kembali ke La Liga, bersama Raul, yang mengambil alih kepemimpinan tim pada 9 November lalu.

Seperti dilaporkan Matteo Moretto, Milan, seperti disebutkan, memantau Perez dan bisa mencoba merekrutnya sejak Januari: Oviedo ingin mempertahankannya, tetapi tawaran yang bagus bisa membuat mereka melepasnya pada bursa transfer musim dingin. Klub-klub besar Spanyol dan Eropa juga mengincarnya: dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah klub telah memantaunya, termasuk Chelsea, yang datang ke Oviedo untuk mengamati langsung talenta muda tersebut. Klub Spanyol itu berniat menaikkan klausul pelepasannya sepuluh kali lipat agar tidak lengah.