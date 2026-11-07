Raphinha, bintang Barcelona, memicu kemarahan sejumlah besar suporter Brasil setelah pernyataan yang ia lontarkan sebelum jeda internasional.

Raphinha berkata, "Jika pelatih Carlo Ancelotti benar-benar mengandalkan saya, maka ia tahu bahwa ia harus mengatur menit bermain saya."

Ia menambahkan, "Saya rasa, sebagai seorang pelatih, ia tahu bagaimana melakukan itu, yaitu mengatur menit bermain saya. Kami telah membicarakan hal ini."

Situs Tribuna menyebutkan bahwa pernyataan Raphinha tidak diterima dengan baik oleh sejumlah besar suporter Brasil melalui media sosial.

Para pendukung timnas Brasil menilai bahwa Raphinha telah kehilangan rasa nasionalismenya, dan kini hanya mementingkan kepentingan klubnya, Barcelona.

Pada September lalu, Raphinha menempuh ribuan kilometer untuk tampil lebih dari 160 menit bersama timnas Brasil dalam dua laga persahabatan melawan India dan Australia, tetapi ia kembali ke Barcelona dengan cedera otot, hingga absen dari lapangan selama hampir 3 minggu.

Namun, para suporter Brasil menilai bahwa Raphinha tidak lagi menghargai timnas negaranya, setelah pernyataan terbarunya terkait pelatih Ancelotti.

Komentar para suporter Brasil datang dengan nada marah kepada Raphinha, di mana salah satu dari mereka berkata, "Dia pikir dia siapa sampai mendikte syarat-syaratnya kepada pelatih sekelas Ancelotti?"

Yang lain menimpali, "Kamu mengenakan kaus timnas Brasil dengan bangga, dan bermain setiap kali dipanggil, sesederhana itu persoalannya."

Yang ketiga melanjutkan, "Tindakan memalukan dari seorang pemain yang hingga kini belum meraih satu pun pencapaian penting bersama timnas." Suporter keempat menjelaskan, "Jika ia begitu ingin istirahat, maka ia seharusnya tetap di Barcelona dan memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar peduli pada timnas agar bisa masuk ke dalam daftar."

Suporter kelima menegaskan, "Bayangkan ia punya keberanian untuk memberi tahu Carlo Ancelotti secara terbuka tentang cara mengelola daftar pemain timnas. Ia bermain selama 60 menit bersama klubnya, dan tiba-tiba merasa dirinya pemegang keputusan tertinggi dalam piramida timnas."

Suporter keenam mengungkapkan kemarahannya dengan berkata, "Keegoisan dan rasa merasa berhak dalam sepak bola Brasil saat ini telah mencapai tingkat yang di luar kendali, dengan ketiadaan rasa hormat sama sekali terhadap kaus timnas."

Perlu dicatat bahwa sejak kepulangan Raphinha ke Barcelona, usai cederanya baru-baru ini bersama timnas Brasil, ia telah tampil dalam 5 pertandingan, tetapi ia tidak menuntaskan 90 menit di satu pun dari laga tersebut, di tengah pengaturan menit bermainnya oleh Hansi Flick. Pemain itu mencetak 3 gol selama kelima pertandingan tersebut.

Secara keseluruhan, Raphinha mencetak 19 gol dan memberikan 3 assist selama 13 pertandingan yang ia jalani di seluruh kompetisi musim ini.