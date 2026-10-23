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Siapa Dia? Bintang Trabzonspor Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas

A. Onana
Trabzonspor
Super Lig
Turki

Kiper asal Kamerun Andre Onana, penjaga gawang Trabzonspor, selamat dari cedera setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan di wilayah utara Turki, usai laga timnya di Liga Konferensi Eropa, Kamis kemarin.

Disebutkan oleh kantor berita Reuters, bahwa Onana, yang dipinjam dari Manchester United, tengah mengemudikan mobilnya untuk pulang ke rumah bersama keluarganya usai kemenangan 2-0 atas klub Skotlandia Hearts, ketika kecelakaan itu terjadi di kawasan Yomra yang termasuk Kota Trabzon, menurut keterangan situs 61saat.

Laporan itu menyebutkan bahwa kendaraan lain menabrak mobil Onana dari belakang, sehingga mobilnya terdorong dan menabrak kendaraan yang berada di depannya.

Onana dan anggota keluarganya selamat dari kecelakaan itu tanpa mengalami luka, sementara para pejabat klub Turki tersebut mendatangi lokasi kecelakaan untuk memastikan kondisinya.


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26 Okt 2026

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Presiden Trabzonspor, Ertugrul Dogan, menegaskan bahwa Onana dalam kondisi baik setelah kecelakaan itu, menurut laporan media.

Kiper tersebut bergabung dengan klub Turki itu dengan status pinjaman dari Manchester United pada tahun 2025.


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