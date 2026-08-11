Borussia Dortmund setelah negosiasi alot dengan pihak Belgia berhasil mengamankan jasa pemain 18 tahun itu dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro. Di BVB, pemain tim nasional Yunani tersebut diproyeksikan menjadi penerus Julian Brandt, yang kontraknya tidak diperpanjang.

Karetsas mencuri perhatian pada akhir pekan lalu saat Dortmund menang 3-2 dalam laga uji coba melawan juara Inggris, Arsenal, ketika ia mencetak gol yang sempat membuat skor menjadi 2-0 dengan tembakan kaki kiri indah dari jarak jauh. "Itu adalah situasi khas Karetsas: bergerak ke dalam, melengkungkan bola ke sudut jauh," kata Fink kepada Sport1.

Selama satu setengah tahun, mantan pelatih Bundesliga itu melatih sang pemain kreatif di Genk, sehingga ia bisa memberikan penilaian yang berdasar soal kualitasnya: "Dia tentu pemain yang bagus, punya kemampuan teknik yang bagus, kuat dalam dribel, dan bisa melepaskan umpan terakhir yang bagus," ujar Fink, yang menambahkan: "Pemain kecil ajaib, seorang nomor sepuluh yang khas."

Apa lagi yang masih harus dipelajari dan ditingkatkan Konstantinos Karetsas?

Namun, pada saat yang sama Fink juga mengingatkan bahwa Karetsas di Bundesliga masih akan membutuhkan banyak waktu adaptasi, juga karena usianya, dan masih harus mempelajari beberapa hal: "Secara permainan sepakbola dia sudah sangat bagus. Tapi dalam hal: kapan saya memainkan umpan yang mana, kapan saya mengambil risiko, dan kapan saya harus bermain sederhana - di situ dia tentu masih bisa berkembang," kata sang pelatih. "Pertama-tama dia butuh lebih banyak pengalaman," tambahnya.

Getty Images

Secara prinsip, Fink tetap ingin mengucapkan selamat kepada BVB atas transfer Karetsas: "Dia masih pemain muda yang belum tahu dan belum bisa semuanya. Dia punya modal kelas atas untuk menjadi pemain top, di liga dan juga di BVB," katanya yakin.

Pada musim lalu, Karetsas mencatatkan tiga gol dan 18 assist dalam 49 pertandingan kompetitif bersama Genk.