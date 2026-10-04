Beberapa hari jelang laga besar yang dinanti kontra Zamalek, Al Ahly tampaknya telah menegaskan prioritasnya secara jelas kepada pelatihnya asal Maroko, Houcine Ammouta, sementara pergerakan di dalam komite wasit terus berlangsung untuk menentukan identitas tim wasit yang akan memimpin pertandingan yang ditunggu-tunggu itu.

Pembawa acara media Ahmed Shobier, mantan kiper Al Ahly dan Timnas Mesir, mengungkap bahwa manajemen klub telah memberi tahu Ammouta bahwa turnamen Piala Ibu Kota Mesir tidak akan menjadi ajang evaluasi atau penilaian, mengingat ia menjadi kesempatan untuk memberikan ruang lebih besar bagi para pemain cadangan dan pemain muda untuk tampil.

Shobier mengatakan melalui akunnya di platform "X": "Al Ahly berkata kepada Ammouta: Kamu tidak akan dinilai sama sekali atas Piala Ibu Kota Mesir, ini turnamen tempat kamu mempersiapkan para pemain cadangan dan memberi kesempatan kepada pemain muda. Turnamen penting kami saat ini bagimu adalah Confederation, Liga, dan Piala Mesir, sampai kita melihat posisi kita di Piala Super".

Dalam urusan perwasitan, Shobier mengungkap perkembangan baru mengenai wasit yang dinantikan untuk laga Al Ahly dan Zamalek, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion Kairo, dalam rangka pekan keenam Liga Primer Mesir.

Ia menjelaskan bahwa Essam Abdel Fattah mengalami kecelakaan serius, yang menyebabkan tertundanya pertemuan khusus untuk membahas urusan tim wasit laga besar itu, seraya menyinggung adanya kandidat terkemuka dari luar lima liga besar.









Mantan kiper Al Ahly dan Timnas Mesir itu menambahkan: "Saya bertanya tentang tim wasit laga besar, dan diberitahu bahwa Essam Abdel Fattah mengalami kecelakaan yang sangat serius, dan syukurlah Tuhan menyelamatkannya. Ia berada di Ismailia, sehingga pertemuan ditunda".

Ia melanjutkan: "Yang saya ketahui, ada wasit besar dari luar lima liga besar yang menjadi kandidat, dan komite wasit telah menerima jawaban dari dua federasi di lima liga besar, dan mereka akan membahas hal itu lalu mengumumkan hari ini, atau kemungkinan besar besok, tentang tim wasit laga besar tersebut".



