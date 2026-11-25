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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan daftar final nominasi penghargaan terbaik Afrika 2026 setelah persaingan menyempit di tiga kategori berbeda. Tahap akhir ini diwarnai kehadiran wakil Mesir dan Maroko, di samping sejumlah bintang terbaik benua tersebut.

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Duo Mesir, Mostafa Shobeir, kiper Al Ahly, dan El Mahdi Soliman, kiper Zamalek, tidak masuk dalam daftar persaingan untuk penghargaan Kiper Terbaik, meski keduanya sempat masuk nominasi awal. Sementara itu, Yassine Bounou, kiper Al Hilal, memuncaki daftar tersebut.

Di sisi lain, pemain Maroko Ayyoub Bouaddi, gelandang Manchester City, berhasil menembus daftar final penghargaan Pemain Muda Terbaik. Adapun Mahmoud Hassan Trezeguet, pemain Al Riyadh, menjaga kehadiran Mesir dalam perburuan gelar Pemain Terbaik yang Bermain di Afrika, bersaing dengan Mohamed Rabie Hrimat, pemain AS FAR.

Mostafa Shobeir Dicoret, Bounou Teratas di Daftar Kiper Terbaik

Penghargaan Kiper Terbaik Afrika 2026 tanpa wakil Mesir di daftar final , setelah Mostafa Shobeir, kiper Al Ahly, dan El Mahdi Soliman tersingkir dari persaingan, meski keduanya sempat masuk daftar awal yang memuat sejumlah kiper terbaik di benua tersebut.

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Persaingan final hanya menyisakan tiga nama, yakni kiper Maroko Yassine Bounou dari Al Hilal Arab Saudi, kiper Senegal Edouard Mendy dari Al Ahli Jeddah, serta Vozinha, kiper tim nasional Tanjung Verde.

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Ayyoub Bouaddi Masuk Daftar Final Pemain Muda Terbaik

Untuk penghargaan Pemain Muda Terbaik Afrika 2026, Maroko mencatatkan kehadirannya lewat Ayyoub Bouaddi, yang berhasil menembus daftar final dan menjadi salah satu dari tiga pemain yang bersaing memperebutkan penghargaan kontinental tersebut.

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Selain Bouaddi, daftar tersebut juga memuat pemain Pantai Gading Yan Diomande dari Real Madrid dan pemain Senegal Ibrahim Mbaye dari Paris Saint-Germain. Persaingan final pun mempertemukan tiga talenta dari aliran sepak bola yang berbeda, setelah ketiganya memastikan tempat di tahap akhir nominasi.

Kehadiran Bouaddi memberi sepak bola Maroko peluang baru untuk bersaing memperebutkan salah satu penghargaan individu, terlebih dengan perhatian yang terus meningkat terhadap pemain muda tersebut, yang kini berkesempatan menantang Diomande dan Mbaye demi meraih penghargaan itu.

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Trezeguet, Hrimat, dan Mokoena Berburu Gelar Pemain Terbaik yang Bermain di Afrika

Untuk penghargaan Pemain Terbaik yang Bermain di Benua Afrika, Mahmoud Hassan Trezeguet masuk daftar final dan menjaga kehadiran Mesir dalam perburuan penghargaan, setelah berhasil melewati tahap nominasi awal dan menembus persaingan terakhir.

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Bintang sepak bola Mesir itu bersaing dengan pemain Maroko Mohamed Rabie Hrimat, mantan pemain AS FAR yang kini membela Al Shamal Qatar, serta pemain Afrika Selatan Teboho Mokoena dari Mamelodi Sundowns, untuk meraih penghargaan yang diperuntukkan bagi para pemain yang bersinar di benua tersebut.

Kehadiran Trezeguet dan Hrimat di daftar final memberi warna Arab yang kental dalam kategori ini, sementara Mokoena berupaya memenangi persaingan. Penghargaan ini pun terbuka bagi tiga nama dari Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan.