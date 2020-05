"Jadi Shkodran Mustafi Berikutnya?" - Penolakan Warganet Fans Arsenal Soal Rencana Boyong Manuel Akanji

Para fans tidak habis pikir dengan rencana klub mendatangkan Manuel Akanji di bursa transfer musim panas ini.

Menurut Fussball , kubu The Gunners tertarik untuk meminang bek tersebut, yang akan tersedia ketika bursa transfer kembali dibuka.

Seperti diketahui, manajer Mikel Arteta memang tengah menggalakkan penguatan di lini belakang skuadnya demi mengarungi kampanye musim berikutnya.

Akan tetapi, suporter Arsenal tampak tidak suka dengan ide klub mendatangkan Akanji, yang dipandang tak akan memberikan pengaruh positif bagi pertahanan klub London Utara itu.

Warganet fans Arsenal berbondong-bondong mengomentari negatif niat klub memboyong Akanji.

Funny how we are linked with all the players all of a sudden...